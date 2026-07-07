逃稅消失4年… 鄧倫海外登「封」 網驚喜：要復出了？

消失四年的鄧倫，近日登上西班牙時尚刊物「METAL Magazine」的數位版封面。(取材自微博)

因稅務風波淡出演藝圈長達四年的大陸男星鄧倫 ，近日有了新動向。他受邀登上西班牙先鋒藝術時尚刊物「METAL Magazine」最新一期數位版封面，不僅一口氣拍攝三款單人封面，更成為該雜誌創刊20周年來首位「一人獨占三封面」的藝人，也是今年首位登上封面的亞洲面孔，消息曝光後讓外界關注他是否將復出。

鄧倫自2022年3月因逃漏稅遭封殺後，演藝工作全面停擺，影視作品與社群平台也陸續下架，鮮少公開露面。此次藉由海外時尚雜誌重返大眾視野，被不少人視為近四年來最具代表性的公開曝光。

除了拍攝封面，鄧倫也接受雜誌專訪，首度談及沉寂多年的心境。他表示，自己始終沒有放棄理想，即使曾歷經人生低谷，如今已學會以更平靜的心態面對人生，並將生命中的「無常」視為另一種「希望」，也更加清楚自己真正熱愛的事物與前進方向。

雜誌開售後，隨刊附贈的限定小卡、拍立得迅速掀起搶購熱潮，許多粉絲直呼「好久不見」，有人甚至特地重新下載社群平台，只為關注鄧倫最新動態，留言表示「謝謝你沒有放棄理想」、「狀態依舊」、「一直在等你回來」。

不過，這次高規格亮相也掀起兩極討論。支持者認為，鄧倫此次能以國際刊物高規格待遇回歸，足見市場號召力依舊；也有人認為，大陸對失德藝人的限制未鬆綁，這次海外登封更像是試探市場反應，距離真正重返影視圈恐怕仍有一段距離。