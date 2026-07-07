鹿晗又被爆「劈腿證據」 工作室冷處理反掀掉粉潮

鹿晗又被爆料「疑似戀愛期劈腿」。(取材自微博)

內娛驚爆大瓜。曾有多次「黑紅」前科的網紅司曉迪一口氣狂甩18張圖文，內容包含打碼聊天紀錄、高額轉帳、演唱會邀請函，甚至還有居家背景照及一名紅髮男子的視頻通話截圖，將矛頭直指頂流男星鹿晗 ，引爆一場「疑似戀愛期劈腿」輿論海嘯。

這波爆料可謂「細節滿滿」，迅速引來「柯南網友」瘋狂比對。聊天截圖中，男方頻繁使用「咔咔的」這句口語，被指與當年鹿晗、關曉彤官宣戀情時的世紀文案「哎呀嘛，咔咔的」完全一致。更有甚者，網友抓包司曉迪曬出的房間背景，其門框、地磚與牆面開關的位置，竟與鹿晗過去公開的居家自拍照高度雷同。再加上2025年青島演唱會內部票根的加持，讓不少吃瓜群眾直呼「難道是真的？」

面對傳聞，鹿晗工作室選擇「冷處理」，僅轉發半年前的維權舊文，重申「已委託律師固定證據」。

這種「複製貼上」的回應方式激怒粉絲。大批網友痛批團隊態度敷衍，話題「鹿晗工作室睡醒了嗎」秒衝熱搜，消極態度更導致鹿晗在各大平台掀起掉粉潮，30天內累計掉粉已超5萬人。

不過，隨著風波擴大，事件很快迎來反轉。技術流網友迅速打假，指出司曉迪發布的視頻截圖界面為「直角邊框」，與正常微信 的圓角設計不符，明顯有P圖痕跡。事實上，司曉迪這次的爆料更像是一場「內娛大點兵」流量碰瓷，除了鹿晗，范丞丞、張遠、林更新等一眾男星也無辜躺槍。