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「真愛都會被阻止」 張凌赫金句暴紅 網瘋猜：在說白鹿？

娛樂新聞組╱綜合報導
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張凌赫一句「真愛一般都會被老天阻止」引起關注。(取材自微博)
張凌赫一句「真愛一般都會被老天阻止」引起關注。(取材自微博)

憑藉古裝劇「逐玉」暴紅的大陸男星張凌赫，堪稱近期最受矚目的新生代男神。他近日在綜藝「開始推理吧」中暢談愛情觀，一句「真愛一般都會被老天阻止」意外登上熱搜，不僅掀起網友熱議，更讓不少人聯想到他與白鹿的緋聞舊事，大膽猜測「這是在說白鹿？」但有粉絲認為他只是分享個人感悟。

節目中，張凌赫與來賓討論「什麼是真正的愛情」時，拋出一連串被網友稱為「愛情金句」的發言。他認為，愛情並非源於一見鍾情，而是一種「常常覺得虧欠對方」的感受，「真正的愛情是常覺虧欠，不是一見鍾情」，隨後又補上一句「真愛一般都會被老天給阻止」，充滿宿命感的說法立刻引發關注。

不少觀眾認為，這番言論既理性又帶有濃厚的「青春傷痛文學」色彩，讓人聯想到許多悲劇收場的愛情故事。

節目播出後，相關話題迅速衝上熱搜，「張凌赫真愛都會被老天給阻止」、「張凌赫的愛情觀絕了」等關鍵字接連登榜。許多粉絲認為他的發言充滿「BE感」（BadEnding，悲劇結局），甚至笑稱他「一定看過不少青春傷痛文學作品」；也有人認為，從「常覺虧欠」到「真愛被阻止」，反映出他對感情的理解更重視責任與付出，而非浪漫的一見鍾情。

隨著話題延燒，不少網友聯想到張凌赫與白鹿的過往緋聞。兩人因合作古裝劇「寧安如夢」傳出假戲真做，期間曾多次被狗仔拍到「交往證據」，不過雙方始終未曾公開承認戀情。

然而先前網傳白鹿婉拒出演「逐玉」，原因疑似不願再與張凌赫合作。如今張凌赫一席充滿宿命感的愛情觀再度掀起討論，有粉絲認為他只是分享個人感悟，也有人忍不住將發言與過往緋聞對號入座。

白鹿(圖)曾和張凌赫傳出緋聞。(取材自微博)
白鹿(圖)曾和張凌赫傳出緋聞。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在《開始推理吧》中提到「真愛一般都會被老天給阻止」，這句帶有強烈宿命感的話迅速登上熱搜，成為網友討論焦點，也被視為他的代表性愛情金句之一。

  • 張凌赫認為真正的愛情不是一見鍾情，而是常常覺得虧欠對方，重點在責任、付出與長期關係的重量，呈現出比浪漫想像更理性、也更偏向宿命感的觀點。

  • 因為張凌赫與白鹿曾因合作《寧安如夢》傳出緋聞，外界又流傳白鹿曾婉拒再合作《逐玉》，因此他談到「真愛被阻止」時，許多人自然把話題對號入座到兩人身上。

張凌赫

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