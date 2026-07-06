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張凌赫唯一緋聞女友是她 分手不當朋友 罕吐真心話：真愛被老天阻止

記者陳穎／即時報導
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張凌赫（左）曾與白鹿假戲真愛傳出緋聞。（中視提供）
張凌赫（左）曾與白鹿假戲真愛傳出緋聞。（中視提供）

中國男星張凌赫憑藉古裝劇「逐玉」人氣再攀高峰，戲約與綜藝邀約接連不斷，成為近年備受矚目的新生代男演員。近日他在綜藝節目中分享自己的愛情觀，一席話意外掀起網友熱烈討論，甚至讓不少人聯想到他過去與白鹿的緋聞。

張凌赫日前錄製「開始推理吧」時，與來賓討論「什麼是真愛」。他表示，真正的愛情未必源自一見鍾情，反而更像是一種「常常覺得虧欠對方」的心情。他還笑著吐槽同場來賓金靖，「妳喝醉了就會有愛情。」隨後又感性補上一句：「真愛通常都會被老天阻止。」這番言論一播出，立即在網路上掀起熱議。

不少網友因此再度想起張凌赫過去與白鹿的緋聞。兩人曾合作古裝劇「寧安如夢」，當時多次被外界傳出假戲真做，也曾有狗仔爆料兩人交往，但相關消息始終未獲當事人證實。之後又有傳聞指出，白鹿曾婉拒演出「逐玉」，原因與不願再次合作有關，不過同樣僅止於網路傳聞，雙方至今都未對相關說法做出正面回應。

隨著張凌赫在節目中談及愛情觀，不少粉絲認為只是分享個人感受，也有人將他的發言與過往緋聞連結，再度引發討論。不過截至目前，張凌赫與白鹿從未公開承認戀情，相關傳聞仍未獲證實。

精華 FAQ

  • 他表示真正的愛情未必是一見鍾情，而是常常覺得虧欠對方的心情；並補充真愛通常會被老天阻止，這番話引發熱議。

  • 因為張凌赫與白鹿曾合作古裝劇寧安如夢，外界多次傳出兩人假戲真做，甚至有交往爆料，雖然始終沒有當事人證實。

  • 沒有。文章指出兩人至今都未公開承認戀情，相關傳聞多屬網路爆料與外界揣測，包括白鹿婉拒逐玉的說法也未被證實。

白鹿 張凌赫

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