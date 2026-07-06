周星馳「功夫女足」定檔 不畏中日交惡 佐藤健加盟掀熱議

佐藤健特別演出「功夫女足」讓外界很驚喜。(取材自微博)

香港喜劇天王周星馳 睽違7年再度推出導演新作「功夫女足」，官方6日正式宣布將於7月11日在中國上映，並同步公開完整卡司。除了張小斐、迪麗熱巴 、張藝興擔綱主演外，日本人氣男星佐藤健也驚喜現身特別演出名單，消息一出立刻掀起熱烈討論。

「功夫女足」延續周星馳擅長的熱血喜劇風格，再次結合「功夫」與「足球」元素打造全新故事。此次演員陣容星光熠熠，香港影后劉嘉玲 也將特別參演，而最受矚目的莫過於佐藤健跨海加盟。由於近年中日影視合作相對少見，他的加入也讓不少影迷感到驚喜。不過，劇組目前仍未公開佐藤健在片中的角色設定，保留不少神祕感。

有網友翻出佐藤健與張藝興先前的合照，推測兩人當時正是在拍攝「功夫女足」，如今隨著演員名單曝光，也讓外界更加期待兩人在片中的互動。

據陸媒消息指出，「功夫女足」片長約106分鐘，製作規模相當龐大，光是視覺特效便投入約1.9億元人民幣（約新台幣7.8億元），片中更包含超過1200個CGI鏡頭。為了詮釋角色，迪麗熱巴更傳出增重8公斤，並接受長達3個月的體能與動作訓練，展現敬業態度。