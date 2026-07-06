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歌迷舉「中考659 求轉659元」 李榮浩立馬轉錢…

娛樂新聞組／綜合報導
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李榮浩此前數次在演唱會上給歌迷轉帳。（取材自微博）
李榮浩此前數次在演唱會上給歌迷轉帳。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李榮浩蘇州演唱會上，男歌迷舉牌要求轉659元並獲現場兌現。
  • 重點二：李榮浩看到後立刻叫助理轉帳，延續其演唱會寵粉互動風格。
  • 重點三：事件登上熱搜後引發兩極反應，支持者稱雙向奔赴，批評者認為像薅羊毛。

李榮浩又給歌迷轉錢了，這次是在7月3日的蘇州演唱會上，一名男歌迷舉起手寫牌，上面寫著「浩哥，轉我659（人民幣，下同，約97美元），我中考659」，李榮浩看到後，一句「給他轉」，就當場要助理拿手機轉帳。這一幕上了熱搜，許多網友點讚李榮浩真誠的寵粉模式；但該歌迷舉看板要錢的舉動，也引發網友批評是來「薅羊毛」，恐帶壞演唱會風氣。

據大象新聞報導，當時這名男歌迷高舉手寫著「浩哥，轉我659，我中考659」的看板，在台上的李榮浩看到後，先是驚喜的指著這名男歌迷咧嘴笑，念了看板上的字後，接著只說了一句「來那個小昊（助理名），來給他轉659」，就要助理立刻安排轉帳659元，延續了他此前在演唱會上與粉絲互動時「看到要求就轉錢」的風格。

轉帳後，李榮浩還主動問對方要不要簽名，但該名男歌迷表示，他沒有帶專輯、照片等任何可以簽名的東西。

這一幕隨即上了熱搜，由於李榮浩此前已有數次在演唱會上給歌迷的「轉帳史」，不少歌迷和網友點讚李榮浩，稱這是偶像對粉絲努力成果的肯定，是「雙向奔赴」的善意，也調侃「散財童子實錘」，「別人追星花錢，李榮浩粉絲追星賺錢」。

但也有網友認為，該名男歌迷只準備了要錢牌子、完全沒帶任何簽名物料的行為，本質就是「薅羊毛」和「乞討」，這是把偶像的善意當成了提款機；李榮浩一如既往地大方兌現，但歌迷的「吃相」卻讓很多人感到不適，並擔心這類行為會帶壞演唱會風氣。

也有網友提出，當前很多地區中考滿分為1050分，659分換算下來約62.8%，只是接近及格線，質疑該分數的含金量以及動機。

據報導，李榮浩的「轉帳史」已是他演唱會互動的一個標誌性動作。2026年4月在山西太原，有歌迷舉牌讓他在「轉500」和「簽名」裡二選一，他直接全選了，錢照轉、簽名照給。2026年5月在廣西南寧，聽到一位歌迷第一個追的明星是妻子楊丞琳，李榮浩當場轉了200元，還幽默地說其中100是替老婆給的。

而此次轉錢的爭議點在於，此前的互動都帶有趣味性和情感連接，而這次看起來就是直接的「要錢」，很多網友批評說：「不是心疼那幾百塊錢，而是明星真心寵粉，粉絲卻純薅福利，這完全變味了」，還有七年老粉質問：「真愛粉為什麼連一張專輯都拿不出來去要簽名？」

精華 FAQ

  • 因為一名男歌迷舉牌寫著「浩哥，轉我659，我中考659」，李榮浩看到後笑著念完內容，隨即喊助理拿手機，當場轉帳659元給對方。

  • 支持者認為是偶像對粉絲努力的回應，屬於有趣的寵粉互動；反對者則覺得歌迷只拿牌子要錢，沒帶簽名物料，像在把明星善意當提款機。

  • 報導提到他曾在太原演唱會上對「轉500」和簽名二選一的要求全都答應，也曾在南寧因歌迷提到楊丞琳而轉200元，顯示他一貫大方。

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