狗仔直播爆料與妻分居？ 任嘉倫火速闢謠

任嘉倫被狗仔爆料已處「分居」狀態，他火速闢謠。(取材自微博)

娛樂圈的捕風捉影從未停止。近日，知名狗仔劉大錘在直播中爆料，稱男星任嘉倫 在上海出席商務活動期間，連續兩晚入住品牌方安排的酒店而未回家，主觀臆測其與妻子聶歡已處於「分居」狀態。此言一出，引發全網熱議，並釣出任嘉倫方火速闢謠。

對此，任嘉倫方表示，當天收工已是凌晨2、3點，隔天清晨更有拍攝，為了不打擾妻兒休息才就近入住酒店。劉大錘隨後也在直播中承認「各種操作下，我們也是沒拍到」，戳破了這場毫無實錘的婚變鬧劇。

事實上，這並非兩人第一次面對婚變傳聞。自任嘉倫走紅以來，其家庭生活便時常成為八卦狗仔的狙擊目標，過去類似的「誘導聯想型軟誹謗」便層出不窮，任嘉倫此前也多次透過法律手段強硬維權。

回顧任嘉倫與聶歡的婚戀史，兩人的感情堪稱娛樂圈的「患難真情」典範。雙方早在2011年便因練舞相識相戀，彼時任嘉倫的事業正處於低谷，聶歡不僅一路不離不棄，甚至拿出個人積蓄默默扶持他挺過難關。2017年，任嘉倫憑藉電視劇「大唐榮耀」暴紅，在內娛普遍隱婚、刻意維持單身人設環境下，他卻選擇公開與聶歡相戀5年的戀情，給予女方足夠的安全感。

此後多年，聶歡完全淡出演藝圈安心照顧家庭，而任嘉倫則常年佩戴婚戒。

此次惡意揣測不僅沒有動搖兩人的感情，反而引發網友一邊倒的譴責，批評狗仔爆料全憑一張嘴。法律界人士也指出，這種刻意給出傾向性結論並配合猜測的「軟誹謗」，主觀上誘導公眾產生錯誤認知，已涉嫌侵犯名譽權。