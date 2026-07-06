紅樓夢「薛姨媽」辭世 經典角色成追憶

大陸資深演員李鳳英辭世，享壽77歲。（取材自微博）

曾在1987年經典版「紅樓夢」中飾演「薛姨媽」的大陸資深演員李鳳英傳出辭世消息，享壽77歲。她因成功塑造溫厚慈祥的薛姨媽形象，成為許多觀眾心中的經典角色，也被譽為「國民好姨媽」。消息曝光後，不少「紅樓夢」劇迷紛紛表達哀悼。

李鳳英於6月25日在北京因病離世，消息由當年同劇演員陳洪海與張莉共同發文證實。兩人以祭文追思恩師，文中以「祭吾師吾母」為題，流露對李鳳英的不捨之情。飾演薛蟠的陳洪海感性表示，彷彿再次失去了「紅樓夢」中那位慈愛的母親，也失去了一位在人生中一路照顧自己的長輩，字裡行間令人鼻酸。

回憶拍攝「紅樓夢」的歲月，當時許多年輕演員都是初次接觸大型戲劇製作，李鳳英不僅在鏡頭前細膩詮釋薛姨媽溫柔包容、沉穩內斂的形象，戲外更經常主動照顧後輩，耐心分享表演經驗，陪伴大家一路成長，因此深受劇組人員敬重。

張莉也在追思文中提到，近40年的情誼從未中斷，李鳳英始終像家人般關心大家，她的善良與溫暖，早已深深留在每位演員心中。如今恩師離世，眾人除了表達思念，也祝願她一路好走，盼她留下的風範與精神，能繼續陪伴所有曾與她共事的人，以及喜愛「紅樓夢」的觀眾。