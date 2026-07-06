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「抓特務」票房雖翻車 胡歌獲讚演技蛻變 網：一人撐起整部片

娛樂新聞組／綜合報導
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胡歌被讚「一個人撐起整部電影」。(取材自微博)
胡歌被讚「一個人撐起整部電影」。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《抓特務》票房表現失利，首映宣傳也因韓紅拉票引發爭議。
  • 重點二：胡歌以克制細膩的表演撐起全片，獲影評與觀眾一致肯定。
  • 重點三：電影改編自《無悔追蹤》，著重人物心理與老北京時代變遷。

由馮小剛執導，胡歌、雷佳音主演的電影「抓特務」上映後，票房表現不如預期，加上首映期間韓紅一句「走個面」替電影拉票，意外掀起爭議。不過，相較於票房失利，胡歌的演技卻幾乎獲得一致好評，不少影評人直言，他以細膩克制的演出撐起全片，再度證明自己是實力派演員。

「抓特務」改編自張策小說「無悔追蹤」，講述潛伏特務馮靜波（胡歌飾）與警察肖大力（雷佳音飾）橫跨40年的心理博弈。電影捨棄傳統諜戰片的槍戰、爆破場面，改以老北京胡同的人情與時代變遷推動劇情，更著重人物內心掙扎。胡歌全片採用「收著演」的方式，透過佝僂的身形、躲閃的眼神及細微表情展現角色壓抑情緒，其中婚宴上「捏碎酒杯、帶血吞酒」的一幕，更被許多觀眾視為全片演技高光。

影評普遍認為，胡歌成功演出馮靜波從「扮演好人」到「真正想成為好人」的心理轉變，與雷佳音最後對飲坦白的一場戲，更被讚是全片最有後勁的橋段。「北京日報」形容他的表演「藏得住數十年的惶恐與煎熬」，不少影評人更稱這是胡歌「蛻變成電影咖的代表作」。

雖然電影因劇本節奏、敘事方式及年代題材引發兩極評價，也有人拿胡歌與王志文1995年版本比較，認為王志文版更具市井氣息與壓迫感，但多數觀眾認為胡歌沒有複製經典，而是以更內斂的方式重新詮釋角色，成功走出自己的版本。

網友也紛紛留言表示，「胡歌一個人撐起整部電影」、「眼神全是戲，不靠嘶吼就能讓人感受到角色痛苦」、「票房不好不代表演得不好」。

不少影評人也提到，胡歌2006年歷經重大車禍、走過生死關頭，讓他眼神多了一份歲月沉澱。業界普遍認為，「抓特務」票房失利並未影響胡歌的演員價值，反而再次鞏固他在電影圈的實力派地位。

精華 FAQ

  • 電影上映後先因票房不佳受關注，首映時韓紅一句「走個面」替片拉票也引發討論；但輿論焦點很快轉向胡歌的演技，普遍認為他表現亮眼。

  • 胡歌採取收斂的演法，透過佝僂身形、躲閃眼神與細微表情傳達壓抑情緒，婚宴上捏碎酒杯、帶血吞酒的一幕，更被視為全片演技高光。

  • 影評認為他成功詮釋角色從「扮演好人」到「真正想成為好人」的轉變，並以電影表演走出自己的版本；即使票房失利，也未影響他實力派定位。

胡歌

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