中國網紅嗆「頂流全睡過」鹿晗遭爆是劈腿渣男

鹿晗曾一度染著一頭紅髮。(取材自微博)

中國網紅司曉迪今年初曾語出驚人，自稱「所有頂流都睡過」，並點名多位男星，引發輿論震撼。近日她再度在微博釋出多張疑似與藝人相關的合照、聊天紀錄與視訊截圖，其中涉及鹿晗 、范丞丞 、檀健次 、張遠等多名藝人，更直球嗆：「我愛的都做了。」再度掀起熱議。

司曉迪6日在社群平台公開約18張圖片，內容包含多段對話紀錄與疑似視訊畫面。其中一名紅髮男子的身影引發關注，因畫面背景與鹿晗過往公開場景有相似之處，加上鹿晗曾有紅髮造型，因此被部分網友猜測身份可能與其相關。不過目前相關內容均未獲當事人或經紀團隊證實。

貼出的聊天紀錄顯示，疑似某男星自2023年起與她保持聯繫，期間曾贈送演唱會門票與新年紅包，金額約8888元人民幣。司曉迪也在貼文中提到，自己曾多次免費觀看對方演唱會，未購票入場。對話中還提及演出時間與城市，與部分藝人公開巡演行程有所重疊，但真實性仍待查證。

此外，部分對話中出現的用詞，也被網友拿來與藝人過往公開內容進行比對，進一步引發討論。對於外界質疑，司曉迪則在留言區回應稱，相關內容為個人經歷分享，並以帶有情緒的言論反擊網友質疑，再度推升話題熱度。目前所有指控與影像內容均未獲任何當事藝人證實。