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消失4年首度回歸… 鄧倫登海外雜誌封面 創「一人三封」紀錄

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鄧倫的狀態被指和4年前幾乎沒有改變。(取材自微博)
鄧倫的狀態被指和4年前幾乎沒有改變。(取材自微博)

因稅務風波淡出演藝圈長達4年的大陸男星鄧倫，近日有了新動向。他受邀登上西班牙先鋒藝術時尚刊物「METAL Magazine」最新一期數位版封面，不僅一口氣拍攝三款單人封面，更成為該雜誌創刊20周年來首位「一人獨占三封面」的藝人，也是今年首位登上封面的亞洲面孔，消息曝光後讓外界關注他是否將正式復出。

鄧倫自2022年3月因逃漏稅事件遭全面封殺後，演藝工作全面停擺，影視作品與社群平台也陸續下架，鮮少公開露面。此次藉由海外時尚雜誌重返大眾視野，被不少人視為近4年來最具代表性的公開曝光。

本次封面由知名攝影師Samon Record掌鏡、造型師Jaden操刀，以先鋒藝術風格打造三種截然不同的視覺語言。官方公開的封面中，鄧倫穿梭於藍色霓虹、鏡面反射與復古暖色調之間，搭配白蝴蝶蘭、粗花呢套裝及禮帽等元素，展現冷冽、神秘又帶有故事感的成熟魅力，不少網友認為，他的狀態與4年前相比幾乎沒有太大改變。

除了拍攝封面，鄧倫也接受雜誌專訪，首度談及沉寂多年的心境。他表示，自己始終沒有放棄理想，即使曾歷經人生低谷，如今已學會以更平靜的心態面對人生，並將生命中的「無常」視為另一種「希望」，也更加清楚自己真正熱愛的事物與前進方向。

雜誌開售後，隨刊附贈的限定小卡、拍立得迅速掀起搶購熱潮，許多粉絲直呼「好久不見」，有人甚至特地重新下載社群平台，只為關注鄧倫最新動態，留言表示「謝謝你沒有放棄理想」、「狀態依舊」、「一直在等你回來」。

不過，這次高規格亮相也掀起兩極討論。支持者認為，鄧倫仍具備不容小覷的時尚影響力，此次能以國際刊物高規格待遇回歸，足見市場號召力依舊；也有人認為，大陸對失德藝人的限制仍未鬆綁，這次海外登封更像是試探市場反應，距離真正重返影視圈恐怕仍有一段距離。

精華 FAQ

  • 他登上西班牙先鋒藝術時尚刊物《METAL Magazine》最新一期數位版封面，一口氣拍攝三款單人封面，成為該雜誌創刊20周年來首位一人獨占三封面的藝人。

  • 鄧倫自2022年3月因逃漏稅事件遭全面封殺，演藝與社群活動幾乎停擺。這次透過海外時尚雜誌再度曝光，被視為近四年來最具代表性的公開亮相。

  • 支持者認為他仍具強大時尚號召力，國際雜誌高規格待遇顯示市場仍買單；也有人認為大陸限制未鬆綁，這次更像試探反應，離正式回歸影視圈仍遠。

鄧倫

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