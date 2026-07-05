我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州通勤票價全面調漲3% 頻誤點惹怨

紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

「短劇一姐」人設崩了？郭宇欣爆當眾罵「救命恩人」 傳新戲遭換角

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭宇欣被爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。(取材自微博)
郭宇欣被爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。(取材自微博)

憑藉「盛夏芬德拉」等短劇暴紅、有「短劇界第一女主」之稱的大陸女星郭宇欣，近日深陷人品爭議，不僅一段私下評論女星周也的錄音外流，還遭爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。風波延燒後，她原定參演的古裝劇「玉簟秋」女二角色遭撤換，多項商務合作喊停，社群帳號短短數日掉粉逾10萬。

「與晉長安」編劇兼製片人葉非夜近日實名指控，郭宇欣在新劇開機前兩天，竟當著劇組及平台代表等眾人面前，連續20分鐘吐槽導演與男主角嚴子賢。

葉非夜透露，郭宇欣完成定妝後，公開批評導演能力不足，還嫌棄男主角嚴子賢演技不夠，自認科班出身的她，更直言非科班演員不該搶占資源。爆料曝光後，不少網友直呼「太傲慢」、「難怪合作方受不了」。

令外界譁然的是，遭郭宇欣公開貶低的嚴子賢，竟曾是她的救命恩人。據悉，兩人拍攝水下戲時，水潭暗藏斷層，不會游泳的郭宇欣意外踩空溺水，嚴子賢第一時間跳入救人，將她推回岸邊，自己卻因體力耗盡一度嚴重嗆水。不只如此，嚴子賢過去直播時仍多次稱讚郭宇欣敬業努力，如今卻遭對方背後批評，讓不少網友痛批是「忘恩負義」、「救命恩人也能背刺」。

其實，整起風波源自一段外流錄音。錄音中，郭宇欣談及曾與周也撞衫時直言，「我還沒說周也蹭我，她也沒什麼熱度，誰蹭誰還不一定。」葉非夜更表示，手中還握有郭宇欣評論合作男演員、替演員打分的完整錄音尚未公開，並指她長期有「開口第一句就踩別人」的習慣。

不過，也有部分網友認為，錄音曝光時間點恰巧發生在郭宇欣與前經紀公司解約糾紛期間，不排除有人刻意操作輿論，質疑整起事件背後另有內情。截至目前，郭宇欣及工作室仍未對相關爆料作出正式回應，事件持續延燒。

精華 FAQ

  • 內文指出，她先有私下評論周也的錄音外流，後又被爆在劇組公開貶低導演與男主嚴子賢，包含嫌對方演技不足、質疑非科班演員搶資源。

  • 因為嚴子賢曾在水下戲意外中第一時間跳入救她，自己還一度嗆水；如今卻傳出遭她背後批評，讓不少網友痛批她忘恩負義。

  • 報導稱她原定參演的古裝劇女二角色遭撤換，多項商務合作暫停，社群帳號也在短短數日內掉粉超過十萬，但她與工作室尚未正式回應。

上一則

打敗「玩具總動員5」小小兵奪下北美票房冠軍

下一則

台主持人歐漢聲低潮幸得胡瓜收留 自爆差點「死在瓜哥家」

延伸閱讀

白鹿打戲、喝茶用替身？ 網批：拿天價片酬不敬業

白鹿打戲、喝茶用替身？ 網批：拿天價片酬不敬業

楊紫封后李現竟沒祝賀？ 網瘋猜「16年友情生變」 真相大逆轉…

楊紫封后李現竟沒祝賀？ 網瘋猜「16年友情生變」 真相大逆轉…
5個月辛苦成泡影？「莫離」男主丞磊「最後5集只演15分鐘」惹怒粉絲

5個月辛苦成泡影？「莫離」男主丞磊「最後5集只演15分鐘」惹怒粉絲
微短劇出頭天 「家裡家外」、「盛夏芬德拉」…6劇挺進白玉蘭

微短劇出頭天 「家裡家外」、「盛夏芬德拉」…6劇挺進白玉蘭

熱門新聞

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
泰勒絲與NFL球星凱爾西已在紐約完婚。（歐新社）

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

2026-07-05 19:43

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜