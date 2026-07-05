「短劇一姐」人設崩了？郭宇欣爆當眾罵「救命恩人」 傳新戲遭換角

郭宇欣被爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。(取材自微博)

憑藉「盛夏芬德拉」等短劇暴紅、有「短劇界第一女主」之稱的大陸女星郭宇欣，近日深陷人品爭議，不僅一段私下評論女星周也的錄音外流，還遭爆料在劇組公開貶低導演與合作演員。風波延燒後，她原定參演的古裝劇「玉簟秋」女二角色遭撤換，多項商務合作喊停，社群帳號短短數日掉粉逾10萬。

「與晉長安」編劇兼製片人葉非夜近日實名指控，郭宇欣在新劇開機前兩天，竟當著劇組及平台代表等眾人面前，連續20分鐘吐槽導演與男主角嚴子賢。

葉非夜透露，郭宇欣完成定妝後，公開批評導演能力不足，還嫌棄男主角嚴子賢演技不夠，自認科班出身的她，更直言非科班演員不該搶占資源。爆料曝光後，不少網友直呼「太傲慢」、「難怪合作方受不了」。

令外界譁然的是，遭郭宇欣公開貶低的嚴子賢，竟曾是她的救命恩人。據悉，兩人拍攝水下戲時，水潭暗藏斷層，不會游泳的郭宇欣意外踩空溺水，嚴子賢第一時間跳入救人，將她推回岸邊，自己卻因體力耗盡一度嚴重嗆水。不只如此，嚴子賢過去直播時仍多次稱讚郭宇欣敬業努力，如今卻遭對方背後批評，讓不少網友痛批是「忘恩負義」、「救命恩人也能背刺」。

其實，整起風波源自一段外流錄音。錄音中，郭宇欣談及曾與周也撞衫時直言，「我還沒說周也蹭我，她也沒什麼熱度，誰蹭誰還不一定。」葉非夜更表示，手中還握有郭宇欣評論合作男演員、替演員打分的完整錄音尚未公開，並指她長期有「開口第一句就踩別人」的習慣。

不過，也有部分網友認為，錄音曝光時間點恰巧發生在郭宇欣與前經紀公司解約糾紛期間，不排除有人刻意操作輿論，質疑整起事件背後另有內情。截至目前，郭宇欣及工作室仍未對相關爆料作出正式回應，事件持續延燒。