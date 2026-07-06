劉燁迎「玫瑰婚」… 送「最浪漫禮物」竟是空調 網笑：實用系天花板

劉燁與法籍妻子安娜結婚17年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)

大陸男星劉燁與法籍妻子安娜（Anais），一向以低調且甜蜜的跨國婚姻為人稱道。近日，劉燁在個人社群平台發文慶祝兩人結婚17周年，字裡行間滿是對妻子的深情。然而，今年最引人注目的焦點，莫過於安娜在法國跨海曬出的「超實用結婚紀念日禮物」：一台冷氣空調。這份既幽默又體貼的禮物，引發網友熱烈討論，大讚劉燁是「實用系浪漫天花板」。

劉燁在慶祝貼文中感性寫道，自己與安娜相識至今已牽手走過20個年頭，結婚也邁入了第17個年頭。根據傳統婚齡說法，結婚17周年被稱作「玫瑰婚」，象徵情感如玫瑰般歷久彌新、濃郁芬芳。除了感性告白，正值工作宣傳期的劉燁也不忘展現敬業精神，順便在文末幽默提醒粉絲自己的最新電影作品「四渡」正在熱映中，逗笑不少影迷。

貼文發出後不久，人在法國尼斯的安娜隨即「現身」評論區熱情回應。中文能力至少有八級水平的她，甜蜜地寫下，「結婚紀念日快樂我的愛」。隨後更興奮地向粉絲宣布，劉燁其實提前一天就送上了她心中「最浪漫的禮物」。

令人意想不到的是，這份禮物並非鮮花、鑽石，而是劉燁特地為遠在尼斯、正迎戰歐洲夏日高溫的安娜與孩子們，跨國添購的一台冷氣空調，此舉讓安娜忍不住大讚老公「你最厲害」。

近日歐洲出現極端高溫，且當地許多住宅普遍未安裝冷氣，劉燁此舉無疑是「雪中送炭」最高境界。這場跨越時差與地域的「空調式浪漫」，不僅展現了劉燁對妻子的細心呵護，也讓這場「玫瑰婚」紀念日增添了許多溫馨與生活煙火氣。