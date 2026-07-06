我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

北京突試射飛彈 日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

劉燁迎「玫瑰婚」… 送「最浪漫禮物」竟是空調 網笑：實用系天花板

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉燁與法籍妻子安娜結婚17年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)
劉燁與法籍妻子安娜結婚17年，感情依舊甜蜜。(取材自微博)

大陸男星劉燁與法籍妻子安娜（Anais），一向以低調且甜蜜的跨國婚姻為人稱道。近日，劉燁在個人社群平台發文慶祝兩人結婚17周年，字裡行間滿是對妻子的深情。然而，今年最引人注目的焦點，莫過於安娜在法國跨海曬出的「超實用結婚紀念日禮物」：一台冷氣空調。這份既幽默又體貼的禮物，引發網友熱烈討論，大讚劉燁是「實用系浪漫天花板」。

劉燁在慶祝貼文中感性寫道，自己與安娜相識至今已牽手走過20個年頭，結婚也邁入了第17個年頭。根據傳統婚齡說法，結婚17周年被稱作「玫瑰婚」，象徵情感如玫瑰般歷久彌新、濃郁芬芳。除了感性告白，正值工作宣傳期的劉燁也不忘展現敬業精神，順便在文末幽默提醒粉絲自己的最新電影作品「四渡」正在熱映中，逗笑不少影迷。

貼文發出後不久，人在法國尼斯的安娜隨即「現身」評論區熱情回應。中文能力至少有八級水平的她，甜蜜地寫下，「結婚紀念日快樂我的愛」。隨後更興奮地向粉絲宣布，劉燁其實提前一天就送上了她心中「最浪漫的禮物」。

令人意想不到的是，這份禮物並非鮮花、鑽石，而是劉燁特地為遠在尼斯、正迎戰歐洲夏日高溫的安娜與孩子們，跨國添購的一台冷氣空調，此舉讓安娜忍不住大讚老公「你最厲害」。

近日歐洲出現極端高溫，且當地許多住宅普遍未安裝冷氣，劉燁此舉無疑是「雪中送炭」最高境界。這場跨越時差與地域的「空調式浪漫」，不僅展現了劉燁對妻子的細心呵護，也讓這場「玫瑰婚」紀念日增添了許多溫馨與生活煙火氣。

精華 FAQ

  • 兩人這次慶祝的是結婚第十七周年，也就是傳統所稱的玫瑰婚。劉燁在貼文中回顧相識與婚姻歷程，字裡行間流露深情與感謝。

  • 安娜透露，劉燁送給她的不是鮮花或珠寶，而是一台冷氣空調。因為她與孩子們身在法國尼斯，正好能在歐洲夏季高溫時派上用場。

  • 因為空調雖然不華麗，卻非常符合實際需求，特別是在歐洲許多住宅未普遍裝冷氣的情況下更顯貼心。網友因此稱讚劉燁是實用系浪漫天花板。

上一則

周星馳「功夫女足」定檔 不畏中日交惡 佐藤健加盟掀熱議

延伸閱讀

鄧為綜藝首秀太圈粉…送全員精品禮物 「一舉動」被讚教養天花板

鄧為綜藝首秀太圈粉…送全員精品禮物 「一舉動」被讚教養天花板
泰勒絲婚禮伴手禮曝 奢華內幕流出「梅西親簽球衣、婚禮拍成紀錄片」

泰勒絲婚禮伴手禮曝 奢華內幕流出「梅西親簽球衣、婚禮拍成紀錄片」
昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網

昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫要娶新歡 直播一句話惹怒全網
地板、牆壁冒熱氣 中國留學生在巴黎熱瘋 「生活艱難」

地板、牆壁冒熱氣 中國留學生在巴黎熱瘋 「生活艱難」

熱門新聞

Lisa最近露面，被指鼻型都變了。(取材自微博)

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

2026-07-04 22:50
言承旭、林志玲情纏16年，最終「新郎不是我」。（取材自臉書）

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

2026-07-04 18:48
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
王力宏演出到一半摔倒，重擊地面令人擔憂。圖／摘自微博

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

2026-07-04 10:10
孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30

超人氣

更多 >
華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓

華人夫婦返中養老 物價低又便利 卻因1事打退堂鼓
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉
男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了
「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議

「外遇1次罰200萬元」泰勒絲傳要求凱爾西簽40頁婚前協議
不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜