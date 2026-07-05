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「周生如故」任嘉倫傳與妻子分居 狗仔爆料：住酒店2晚不回家

記者陳穎／即時報導
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任嘉倫在「佳偶天成」中飾演戰鬼族人陸千喬。（取材自微博）
任嘉倫在「佳偶天成」中飾演戰鬼族人陸千喬。（取材自微博）

中國男星任嘉倫憑藉「錦衣之下」、「周生如故」等作品累積高人氣，不過近年來屢次捲入外遇相關傳聞。近日又有中國狗仔直播爆料，指稱他與妻子聶歡疑似分居，消息曝光後迅速登上微博熱搜，引發網友熱烈討論。

知名狗仔劉大錘日前在直播中表示，任嘉倫近期在上海出席活動期間，連續兩晚入住飯店，並未返回住處，因此推測夫妻目前可能並未共同生活。不過，相關說法並未提出其他佐證，也沒有獲得任嘉倫或其工作室證實。

對於這項爆料，不少網友抱持保留態度，認為藝人因工作需要住飯店相當常見，尤其活動結束時間較晚，選擇就近休息不僅方便，也能避免打擾家人，因此僅憑住宿紀錄就推論婚姻狀況，說服力有限。

任嘉倫與聶歡2011年因工作相識，交往多年後於2017年公開已婚消息，當時正值他憑「大唐榮耀」人氣攀升之際，仍選擇主動公布婚訊，隔年再宣布升格當爸，過去也曾多次公開表示，娶到妻子是人生中最幸福的事。

婚後，任嘉倫鮮少公開談論家庭生活，始終將妻兒保護得相當低調，也曾透過法律途徑維護家人隱私。由於此次爆料正值新劇「深淵無間」播出前夕，也有部分粉絲質疑，相關傳聞是否與新作品宣傳期重疊只是巧合，目前婚變消息仍未獲當事人證實。

精華 FAQ

  • 狗仔劉大錘稱，任嘉倫在上海出席活動時連續兩晚住酒店，沒有返回住處，因此推測他與妻子聶歡可能並未共同生活。不過這只是推測，並非已被證實的事實。

  • 不少網友持保留態度，認為藝人因工作住酒店很常見，尤其活動結束較晚時就近休息很合理，因此單憑住宿紀錄就推論婚姻狀況，說服力明顯不足。

  • 兩人2011年因工作相識，2017年公開已婚消息，隔年又宣布升格當爸。任嘉倫過去曾多次稱娶到妻子最幸福，也長期低調保護家人隱私。

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