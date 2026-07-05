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王俊凱巡演票價「921元」 藏浪漫告白 粉絲：雙向奔赴

娛樂新聞組／綜合報導
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王俊凱啟動個人巡演，首站選定的就是家鄉重慶。(取材自微博)
王俊凱啟動個人巡演，首站選定的就是家鄉重慶。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王俊凱巡演首站選在重慶，票價出現921元引發熱議。
  • 重點二：921既呼應生日，也被粉絲解讀為諧音久愛你。
  • 重點三：演唱會採四面台設計並強實名制，想看人數已破40萬。

以男團TFBOYS身分出道的王俊凱，近日官宣啟動個人巡演「當‧潮汐漫溢」，首站選定的就是家鄉重慶。隨官方票務資訊同步曝光，其中一檔看台票價恰好訂為921元（人民幣，下同，約136美元），因與他9月21日的生日巧妙呼應，加上諧音「久愛你」的寓意，瞬間成為粉絲熱議焦點。相關話題衝上熱搜。

據官方票務平台公布，本次演唱會5規畫5檔票價，分別為看台區480元、921元、1280元、1680元，以及內場特區1980元。整體定價區間涵蓋預算有限的學生族群，也照顧到追求極致體驗的內場觀眾。主辦方透露，這次巡演將採用高規格的「四面台」舞台設計，演出曲目預計不少於22首。

而「921」這個數字之所以引發熱議，正是因為它精準對應王俊凱的生日，也暗藏「久愛你」的諧音巧思，被不少粉絲視為專屬於這場演出的浪漫彩蛋。有陪伴多年的歌迷在社群留言表示，這個票價設計「不是冰冷的數字，而是一封寫給粉絲的浪漫情書」，也有粉絲直呼「買的是門票，得到的卻是被偶像珍惜的儀式感」，將這場巡演形容為藝人與粉絲之間最溫柔的「雙向奔赴」。

官宣消息一出，也再度證明王俊凱作為華語圈頂尖流量藝人的號召力。演出開放預約後短短一小時內，票務平台上的「想看」人數便迅速突破40萬。與此同時，有媒體調查發現，重慶首站場館周邊多家飯店在消息公布當晚便已被搶訂一空，出現「一房難求」盛況。

面對大量粉絲同時在線關注搶票，本次購票全面採行「強實名制」，盼藉此遏止黃牛炒票。不過網路上仍傳出代拍、代搶服務費用水漲船高的情況。

精華 FAQ

  • 本次個人巡演《當‧潮汐漫溢》的首站選在他的家鄉重慶，官方票務資訊一公布，便因票價設計與高熱度話題迅速登上討論焦點。

  • 因為921不僅對應王俊凱9月21日的生日，還可被解讀為諧音「久愛你」，讓粉絲覺得這不是普通定價，而是帶有告白意味的巧思。

  • 演出採四面台設計，曲目預計不少於22首，售票則全面強實名制防堵黃牛；開放預約一小時內，平台想看人數已突破40萬。

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