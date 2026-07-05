拍「延禧」哭戲傷聲帶 秦嵐告別3年沙啞 嗓子恢復了
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秦嵐嗓子恢復了。近日，秦嵐在最新宣傳視頻及線下活動中，持續近7年的沙啞嗓音徹底改善，聲線恢復柔和清亮質感，原聲狀態全面回歸。相關話題登上社交平台熱搜，粉絲們激動刷屏：「長髮百靈鳥回來了」。
據鳳凰網報導，秦嵐的嗓音傷病源於2019年拍攝「延禧攻略」期間，高強度哭戲用嗓過度，直接誘發了慢性咽炎。此後情況並未好轉，2020年主演「傳家」後，她被確診為聲帶單側閉合不全。儘管休養了四個月，問題卻未能根治。2023年，在高原拍戲時因高原反應導致咽炎復發，聲帶閉合不全進一步加重，最終形成了那標誌性的沙啞聲線，被網友戲稱為「電音朵拉」。
2026年初，為了錄製綜藝「親愛的客棧」，秦嵐接受了聲帶微創修復手術，然而術後出現的水腫讓情況雪上加霜，嗓音不僅沒有恢復，反而變得更低沉粗糙，被秦嵐本人自嘲為「狼外婆」音色。
由於工作期間需常備霧化器緩解不適，秦嵐也曾因嗓音傷病產生職業低落情緒，但她從未拿傷病賣慘，甚至在綜藝中拿自己的沙啞嗓打趣，為團隊提供情緒價值，很少公開提及個中苦痛。
經過長期休養與專業調理，目前秦嵐發聲流暢穩定，無嘶啞、卡頓問題，原聲台詞質感恢復，在近期的線下活動及品牌短視頻中，她的聲線終於恢復至早年乾淨清亮的狀態，徹底甩掉了那層沙啞的電音濾鏡。
如今嗓音歸位，最令人期待的是秦嵐終於可以不再婉拒原聲出演的邀約。粉絲們已經在蹲守她親自為待播劇配音的消息，期待她後續影視劇全程原聲出演。
而當「電音朵拉」真正下線，反而讓不少早已習慣的網友感到了失落，但想到那個曾經被電音遮蔽的最動人原聲，終於回來了，粉絲們都為她開心。
報導指出，她在2019年拍攝《延禧攻略》時因高強度哭戲過度用嗓，先誘發慢性咽炎，之後又反覆惡化，才逐步形成持續多年的沙啞聲線。 秦嵐曾在2026年初為錄製綜藝接受聲帶微創修復手術，但術後水腫一度讓聲音更低沉。之後她經過長期休養與專業調理，嗓音才逐步恢復。 粉絲最期待她未來能更多以原聲出演影視作品，不必再婉拒配音邀約。許多人也為她終於擺脫沙啞濾鏡感到開心，並熱議她的原聲回歸。
精華 FAQ
報導指出，她在2019年拍攝《延禧攻略》時因高強度哭戲過度用嗓，先誘發慢性咽炎，之後又反覆惡化，才逐步形成持續多年的沙啞聲線。
秦嵐曾在2026年初為錄製綜藝接受聲帶微創修復手術，但術後水腫一度讓聲音更低沉。之後她經過長期休養與專業調理，嗓音才逐步恢復。
粉絲最期待她未來能更多以原聲出演影視作品，不必再婉拒配音邀約。許多人也為她終於擺脫沙啞濾鏡感到開心，並熱議她的原聲回歸。
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