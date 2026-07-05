拍「延禧」哭戲傷聲帶 秦嵐告別3年沙啞 嗓子恢復了

秦嵐嗓子恢復了，此前因拍攝「延禧攻略」高強度哭戲，導致聲帶受損。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 秦嵐沙啞嗓音近年改善，原聲狀態近期全面回歸。

秦嵐沙啞嗓音近年改善，原聲狀態近期全面回歸。 重點二： 她的聲帶問題始於延禧攻略哭戲過度用嗓與咽炎。

她的聲帶問題始於延禧攻略哭戲過度用嗓與咽炎。 重點三：經過手術與長期調理後，她已恢復清亮柔和聲線。

秦嵐嗓子恢復了。近日，秦嵐在最新宣傳視頻及線下活動中，持續近7年的沙啞嗓音徹底改善，聲線恢復柔和清亮質感，原聲狀態全面回歸。相關話題登上社交平台熱搜，粉絲們激動刷屏：「長髮百靈鳥回來了」。

據鳳凰網報導，秦嵐的嗓音傷病源於2019年拍攝「延禧攻略」期間，高強度哭戲用嗓過度，直接誘發了慢性咽炎。此後情況並未好轉，2020年主演「傳家」後，她被確診為聲帶單側閉合不全。儘管休養了四個月，問題卻未能根治。2023年，在高原拍戲時因高原反應導致咽炎復發，聲帶閉合不全進一步加重，最終形成了那標誌性的沙啞聲線，被網友戲稱為「電音朵拉」。

2026年初，為了錄製綜藝「親愛的客棧」，秦嵐接受了聲帶微創修復手術，然而術後出現的水腫讓情況雪上加霜，嗓音不僅沒有恢復，反而變得更低沉粗糙，被秦嵐本人自嘲為「狼外婆」音色。

由於工作期間需常備霧化器緩解不適，秦嵐也曾因嗓音傷病產生職業低落情緒，但她從未拿傷病賣慘，甚至在綜藝中拿自己的沙啞嗓打趣，為團隊提供情緒價值，很少公開提及個中苦痛。

經過長期休養與專業調理，目前秦嵐發聲流暢穩定，無嘶啞、卡頓問題，原聲台詞質感恢復，在近期的線下活動及品牌短視頻中，她的聲線終於恢復至早年乾淨清亮的狀態，徹底甩掉了那層沙啞的電音濾鏡。

如今嗓音歸位，最令人期待的是秦嵐終於可以不再婉拒原聲出演的邀約。粉絲們已經在蹲守她親自為待播劇配音的消息，期待她後續影視劇全程原聲出演。

而當「電音朵拉」真正下線，反而讓不少早已習慣的網友感到了失落，但想到那個曾經被電音遮蔽的最動人原聲，終於回來了，粉絲們都為她開心。