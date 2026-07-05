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鄧為綜藝首秀送全員精品禮物 暖心動作圈粉被讚有教養

娛樂新聞組／綜合報導
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鄧為豪氣準備6大袋精品伴手禮送給同行嘉賓。(取材自微博)
鄧為豪氣準備6大袋精品伴手禮送給同行嘉賓。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：鄧為首度常駐綜藝《花兒與少年8》，開錄即成焦點。
  • 重點二：他準備六大袋Dior伴手禮送給全員，展現大方心意。
  • 重點三：遞禮時墊紙巾防手汗弄髒袋子，被讚細節見教養。

人氣旅行真人秀「花兒與少年8」近日在北京正式開錄，豪華卡司還未開播便掀起討論。其中首次擔任常駐綜藝嘉賓的「古裝男神」鄧為，更憑藉一連串暖心舉動搶盡鋒頭，不僅豪氣準備6大袋迪奧（Dior）伴手禮送給同行嘉賓，還因一個貼心細節登上微博熱搜，被網友大讚「體面又有教養」。

本季「花兒與少年8」集結吳君如、殷桃、林依晨、周冬雨、王星越、王可等藝人同行，陣容堪稱星光熠熠。首次加入節目的鄧為，以一身簡約白T亮相，手上卻拎著滿滿迪奧禮袋，為每位成員都準備了專屬伴手禮，大方作風讓不少網友直呼「太會做人了」。

更讓人驚喜的是，有眼尖粉絲發現，身為迪奧品牌大使的鄧為，腰間還特別別上一枚迪奧向日葵胸針，巧妙呼應「花兒與少年」的節目名稱，也替旅程增添幾分儀式感。

不過，真正讓鄧為圈粉的，並非名牌禮物，而是一個不起眼的小細節。現場路透畫面顯示，他在遞送禮袋前，特地在提把處墊上一張乾淨紙巾，避免手汗弄髒紙袋或留下痕跡。這個貼心舉動被網友放大討論，紛紛留言表示「細節最能看出人品」、「教養藏在小地方」、「本來以為他很高冷，沒想到這麼溫柔」。

事實上，鄧為過去就曾因寵粉登上話題。粉絲翻出他赴巴黎時裝周期間，自掏腰包購買高價馬卡龍送給粉絲的往事，認為他一向待人真誠、大方，並非刻意營造形象。

「花兒與少年8」尚未正式播出，鄧為已憑藉送禮和暖心細節成功吸引大批關注，也讓不少觀眾更加期待他首次挑戰常駐綜藝，究竟還會展現哪些令人驚喜的一面。

精華 FAQ

  • 他首次以常駐綜藝嘉賓身份參與錄製，帶著六大袋Dior伴手禮送給同行成員，讓每位嘉賓都收到專屬禮物，展現相當大方又有心的態度。

  • 因為路透畫面顯示，他在遞禮袋前特地先在提把處墊上乾淨紙巾，避免手汗弄髒紙袋或留下痕跡。這個小動作被網友認為很體貼，也最能看出教養。

  • 文章提到他先前赴巴黎時裝週時，曾自掏腰包購買高價馬卡龍送給粉絲，因此被認為一直待人真誠、大方，並不是為了刻意營造形象才做出暖舉。

微博 林依晨

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