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應該很痛…王力宏台上重摔畫面瘋傳 撞碎耳軟骨縫39針

記者林士傑／綜合報導
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王力宏完成演唱會後立刻就醫治療。（取材自微博）
王力宏完成演唱會後立刻就醫治療。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王力宏成都演唱會跌倒重摔，左耳與臉頰出血受傷。
  • 重點二：醫師診斷外耳軟骨撞碎，左耳縫27針、臉頰縫12針。
  • 重點三：他仍完成近三小時演出，團隊將檢討舞台安全流程。

歌手王力宏在中國舉辦演唱會出事了。王力宏「最好的地方II」巡演日前在成都登場，在第2場不慎重摔濺血，結束後立即就醫，合計縫了39針，他在微博報平安：「謝謝你們的關心和祝福，我很好，也覺得自己真的很幸運，沒有大礙。」

當他演唱第2首歌「天地龍鱗」時，疑被舞台機關的安全繩絆倒，整個人撞向金屬舞台邊緣，導致左耳、左臉頰受傷流血。經同仁緊急包紮之後，他說當下因為流了太多血，無法繼續配戴監聽耳機，所以幾乎整場演唱會都是靠右耳完成演出。

「偏偏撞到的是左耳，更巧的是，左耳當時正戴著一顆非常硬的入耳式監聽耳機（in-ear monitor），結果把外耳軟骨給撞碎了」，王力宏發文分享傷勢，但強調第一時間完全不覺得痛，只想著要繼續演出、陪伴4萬名歌迷。

經過醫師檢查、治療，王力宏的左耳縫了27針、臉頰縫了12針，「CT檢查顯示腦部和頭骨都沒有受傷。只是因為外耳軟骨被撞碎，所以流了很多血，在台上有點嚇人。謝謝你們的愛，我都收到了，也加倍還給你」，宣布5日最終場正常演出。

王力宏的經紀人則表示：「謝謝大家關心，他開場跌倒了，第一時間就馬上站起來，完成他接下來3個小時的演出，獲得現場4萬名觀眾的共鳴跟鼓勵。」後續將一一針對演出舞台的各項細節，進行徹底檢討及改進，再次感謝各界關心。

他的工作室則發文說在王力宏受傷之後，彼此溝通達成繼續演出的共識，同時正在追究相關同仁的責任，團隊也會全面性地檢查舞台安全流程，保護藝人、同仁、粉絲的安全。此外，王力宏也不想失約，在醫療團隊確認可行後，決定完成在成都的第3場演唱會。

王力宏摔傷共計縫了39針。（取材自微博）
王力宏摔傷共計縫了39針。（取材自微博）

王力宏撞傷後仍忍痛繼續演出。（取材自微博）
王力宏撞傷後仍忍痛繼續演出。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在演唱第2首歌時，疑因舞台機關的安全繩絆倒，整個人撞上金屬舞台邊緣，造成左耳與左臉頰流血受傷，場面相當驚險。

  • 經醫師檢查後，確認腦部與頭骨未受傷，但左耳外耳軟骨被撞碎，最後左耳縫了27針、臉頰縫了12針，合計縫合39針。

  • 王力宏在醫療團隊確認可行後，決定繼續完成成都第3場演唱會；團隊則表示將全面檢討舞台安全流程，並追究相關同仁責任。

王力宏 微博

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