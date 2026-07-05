發毒誓稱「沒離婚」人設翻車 張嘉倪前夫改口：我已死

張嘉倪（右）與買超（左）爆婚變。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 買超昔日高調宣稱沒離婚、只有喪偶，引發婚姻承諾爭議。

買超昔日高調宣稱沒離婚、只有喪偶，引發婚姻承諾爭議。 重點二： 他與張嘉倪婚變傳聞自2022年後持續延燒，外界多認為已離婚。

他與張嘉倪婚變傳聞自2022年後持續延燒，外界多認為已離婚。 重點三：直播被追問舊言論時，他自嘲說自己已死，回應再掀熱議。

大陸女星張嘉倪因演出「延禧攻略」中「順嬪」一角走紅，還配被封為「最美妃子」。她與富商買超的婚姻曾被視為演藝圈佳話。不過，男方2022年遭拍到與女子深夜同返飯店後，婚變傳聞甚囂塵上，外界普遍認為兩人已於2023年結束婚姻。近日，買超在直播中再度被問及過去對婚姻許下的承諾，一番回應隨即掀起網友熱議。

買超與張嘉倪2012年相識，交往後於2015年結婚，婚後育有孩子，過去經常公開放閃。當年他曾高調表示：「我們沒有離婚，只有喪偶。」藉此展現對婚姻的堅定態度，因此這句話多年來始終令人印象深刻。

然而，2022年底買超遭狗仔拍到與一名女子深夜同進飯店，形象因此受到衝擊，兩人的婚姻也傳出破裂消息。隨著雙方感情生變，買超當年的「毒誓」也不斷被網友翻出討論。

日前直播時，有網友直接詢問他如何看待自己過去說過的那句話。對此，買超回應：「我現在死了。人生其實很長，不用一直在意當時說過的話，你開心就好，我可能已經死了。」一句帶有自嘲意味的回答迅速在網路發酵。

不少網友看完後並不買單，紛紛留言表示：「說過的承諾還是要負責」、「這回答太尷尬了」、「以前說得那麼堅定，現在卻變成玩笑」，相關話題也再次登上討論焦點。