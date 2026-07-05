任達華街頭與獨生女摟腰沒邊界？ 閨女比他高小半頭

任達華街頭摟著女兒的腰，被熱議，（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 任達華與獨生女任晴佳街頭同行，過馬路時摟腰扶護被網友議論，有人批評沒邊界感，也有人認為只是父愛與安全考量。

有網友日前發出「路透」圖，71歲港星任達華穿個洗得發白的灰T恤牛仔褲，腳上是普通運動鞋。有網友說，跟路邊隨便遛彎的老頭沒差別，身邊站的女孩穿黑T恤、黑褲，戴細框眼鏡，腳上是平底帆布鞋，站著比180的他還高小半頭，原來是任達華的閨女任晴佳。任達華還摟著女兒的腰，被指沒邊界。

自媒體搜狐號「娛樂一人行」報導，倆人手拉手過北角的馬路，車來車往的，任達華順手就把閨女腰摟住了，瞅見鏡頭還抬手揮了揮，特隨和。拍的人說剛偶遇的，不是舊視頻，兩小時前剛拍的。結果這視頻發上網，評論區直接炸成兩撥。

據報導，有網友說牽手就算了，都這麼大女孩了，爹摟腰像啥樣，邊界感都沒有。還有人翻出之前任達華帶任晴佳走紅毯的舊圖，說當時任晴佳穿禮服，任達華手也搭在她腰上。當時就有人嘀咕過，這次又來。

也有人立馬懟回去，「說北角那個路口我天天走，電動車竄得比汽車快，過馬路人多，老爺子那是怕閨女被蹭到，順手扶的，你看任晴佳自己都沒躲，還歪頭跟他笑呢，瞎較真啥」。

任晴佳是任達華和超模琦琦的獨生女，2004年年底生的，任達華50歲才得的老來女。14歲就被送去英國寄宿，讀的倫敦政經，還跳了級。16歲就拍了香港 五大時尚雜志的封面，18歲簽了模特公司。現在是上學之餘，兼職當模特，這次被偶遇就是放假回香港。

報導指出，還有人量了下視頻裡的身高差，任達華官方180公分，年紀大了可能縮個一兩公分，任晴佳身高可能也有182、183了公分，穿平底鞋比她爸高太正常。

拍視頻的網友說，當時喊了一聲「華哥」，任達華回頭笑，還問「要不要合照啊」，特隨和，完全沒有明星架子；走的時候還跟女兒說「慢點兒，車多」，手就沒鬆開過任晴佳的腰。

任達華街頭摟著女兒的腰，被熱議，（視頻截圖）