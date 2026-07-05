曾拿過新人獎的汪颺 如今在法國洗碗謀生 發文：太熱

汪颺日前跑到塞納河邊的石堤上歇著，拍了那張穿黑短袖印花裙、臉曬得通紅的照片發動態。（取材自小紅書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曾獲新人獎的演員汪颺赴法攻讀藝術管理碩士。

曾獲新人獎的演員汪颺赴法攻讀藝術管理碩士。 重點二： 因巴黎生活開銷高，她在餐廳兼職洗碗端盤子。

因巴黎生活開銷高，她在餐廳兼職洗碗端盤子。 重點三：法國極端高溫來襲，她發文稱熱到只想撤退。

拿過上海電影評論學會獎年度新人的中戲科班演員汪颺，最近被法國攝氏40度高溫烤得癱在塞納河邊，攥著冰礦泉水貼胸口降溫，只發了四個字「太熱，撤了」。

自媒體報導，汪颺是浙江嘉興人，1987年生，中戲音樂劇班科班出身，早幾年在劇組是真熬過，光替、沒幾句詞的龍套、連正臉都露不了的小角色都演過，2017年「平凡歲月」播出，她演的男主妹妹李大雅，單眼皮清冷掛，刀子嘴豆腐心的勁兒一下就讓觀眾記住了。

2023年3月29日，汪颺36歲生日，她直接對外官宣：暫停國內所有演藝工作，去法國巴黎讀藝術管理碩士。

真到了巴黎才知道根本不是想像中那麼光鮮，巴黎物價高，隨便租個能住的小公寓一個月就折合人民幣1萬多，她之前大多演配角和文藝片，片酬跟一線流量沒法比，積蓄撐不起開銷，直接去學校附近餐廳找了兼職，後廚洗碗、前台做咖啡、忙起來端盤子擦桌子都幹。

這事後來傳回中國還有人議論說掉價，她自己從來沒藏著，打工日常直接發網上，說演員就是個職業，脫了那層光環大家都是普通人，靠自己雙手賺錢沒啥丟人的。 平時她還每周開幾場直播賣平價日用品補生活費，每天三點一線：上課→換工作服打工→回出租屋要麼寫作業要麼備直播，三年沒助理沒團隊，啥都自己弄，2025年她還拿了第16屆巴黎中國電影節最佳青年女演員，沒完全斷了演藝線，就是換了種節奏過。

2026年6月法國遇上近80年罕見的極端高溫，不少地方氣溫破攝氏40度，汪颺住的老公寓沒裝空調，白天上課教室降溫設備也有限，去餐廳打工後廚本來就悶，再加爐灶的溫度，簡直像蒸籠。6月30日她出門辦事，走在太陽底下實在扛不住，才跑到塞納河邊的石堤上歇著，拍了那張穿黑短袖印花裙、臉曬得通紅的照片發動態，手裡死死攥著冰礦泉水貼在胸口，配了幾個冒熱汗的表情包，隔著屏幕都能覺出那股燥勁兒。

汪颺。（取材自百度百科）