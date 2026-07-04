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王力宏慘摔送醫 縫39針狀況…深夜發文：軟骨撞碎了

記者林士傑／即時報導
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王力宏完成演唱會後立刻就醫治療。(取材自微博)
王力宏完成演唱會後立刻就醫治療。(取材自微博)

歌手王力宏「最好的地方II」巡演3日起在成都登場，昨晚第2場不慎重摔濺血，結束後立即就醫，合計縫了39針，他在微博報平安：「謝謝你們的關心和祝福，我很好，也覺得自己真的很幸運，沒有大礙。」

當他演唱第2首歌「天地龍鱗」時，疑被舞台機關的安全繩絆倒，整個人撞向金屬舞台邊緣，導致左耳、左臉頰受傷流血。經同仁緊急包紮之後，他說當下因為流了太多血，無法繼續配戴監聽耳機，所以幾乎整場演唱會都是靠右耳完成演出。

「偏偏撞到的是左耳，更巧的是，左耳當時正戴著一顆非常硬的入耳式監聽耳機（in-ear monitor），結果把外耳軟骨給撞碎了」，王力宏發文分享傷勢，但強調第一時間完全不覺得痛，只想著要繼續演出、陪伴4萬名歌迷。

摔傷的王力宏共計縫了39針。(取材自微博)
摔傷的王力宏共計縫了39針。(取材自微博)

經過醫師檢查、治療，王力宏的左耳縫了27針、臉頰縫了12針，「CT檢查顯示腦部和頭骨都沒有受傷。只是因為外耳軟骨被撞碎，所以流了很多血，在台上有點嚇人。謝謝你們的愛，我都收到了，也加倍還給你」，宣布5日最終場正常演出。

他的工作室則發文說在王力宏受傷之後，彼此溝通達成繼續演出的共識，同時正在追究相關同仁的責任，團隊也會全面性地檢查舞台安全流程，保護藝人、同仁、粉絲的安全。此外，王力宏也不想失約，在醫療團隊確認可行後，決定完成在成都的第3場演唱會。

精華 FAQ

  • 他是在成都舉行的「最好的地方II」巡演第二場演出時發生意外，於演唱〈天地龍鱗〉期間疑被安全繩絆倒，撞上金屬舞台邊緣後受傷流血。

  • 他左耳與左臉頰受傷，左耳縫了27針、臉頰縫了12針，共計39針。醫師檢查後也確認腦部和頭骨沒有受傷。

  • 工作室表示雙方溝通後決定繼續演出，並將追究相關同仁責任，同時全面檢查舞台安全流程；王力宏也在醫療團隊確認可行後完成成都後續場次。

王力宏 微博

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