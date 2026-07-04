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戲說從頭／宋威龍變狠角色 「野狗骨頭」搭張婧儀上演虐戀故事

娛樂新聞組／綜合報導
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宋威龍(左)、張婧儀合作「野狗骨頭」，挑戰一段充滿救贖色彩的虐戀故事。(取材自微...
宋威龍(左)、張婧儀合作「野狗骨頭」，挑戰一段充滿救贖色彩的虐戀故事。(取材自微博)

由宋威龍、張婧儀主演的現代愛情劇「野狗骨頭」定檔，同步釋出「逆路同行」版預告及「緊緊相依」版海報，兩位人氣演員首度搭檔便挑戰一段充滿救贖色彩的虐戀故事，引發劇迷熱烈討論。

「野狗骨頭」改編自晉江作者休屠城的同名小說，由曾執導「點燃我，溫暖你」的劉俊杰掌鏡，以1990年代南方小城「藤城」為背景，描述因父母重組家庭而相識、沒有血緣關係的陳異與苗靖，從彼此敵視到互相救贖，在命運捉弄下分離多年，又重新相遇的愛情故事，被不少書迷稱為「偽骨科戀」。

劇中，宋威龍一改過去陽光暖男形象，飾演出身底層、性格狠戾不羈的陳異。從少年時期滿身銳氣，到成年後獨自經營撞球廳，他背負家庭變故與人生傷痕，為保護心愛的人選擇獨自承受一切，被視為宋威龍近年最具突破性的角色之一。

張婧儀則飾演在單親家庭長大的苗靖，外表清冷、內心堅韌，從少女一路成長為獨立成熟的女性。她與陳異原本互看不順眼，卻因一次意外逐漸打開心房，當雙方家庭接連遭逢變故後，只能在殘缺的世界裡彼此依靠，青澀情愫也悄然萌芽。

新預告以成年後的苗靖重返藤城揭開序幕，穿插兩人少年時期的回憶；不少網友紛紛留言表示「宋威龍終於不是霸總了」、「男女主CP感超強」、「小說粉已經開始期待」，也有原著讀者直呼，希望劇版能完整還原兩人跨越多年、彼此救贖的情感線。

精華 FAQ

  • 本劇改編自晉江小說，背景設定在1990年代的南方小城藤城，透過重組家庭下的相遇、衝突與重逢，鋪陳一段帶有救贖意味的情感線。

  • 宋威龍飾演出身底層、性格狠戾不羈的陳異，與過去陽光暖男形象不同；角色經歷家庭變故與人生傷痕，選擇獨自承擔並守護所愛。

  • 網友多半期待宋威龍的突破表現與兩位主角的CP感，也希望劇版能忠實呈現原著中跨越多年、彼此救贖的情感發展與虐戀氛圍。

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