我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

62歲吳啟華賣「20歲的自己」給AI 開心「不用拍片也有錢拿」

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳啟華將自己20歲時的肖像授權AI電影。(取材自微博)
吳啟華將自己20歲時的肖像授權AI電影。(取材自微博)

香港資深演員吳啟華近日宣傳新劇時，自曝已將自己20歲時的肖像授權給製作方拍攝AI電影，無須親自進組演出，就能以「年輕版吳啟華」擔任男主角，還透露酬勞相當不錯，躺著也能賺。相關話題迅速登上微博熱搜，也再度引發外界對AI技術進軍影視產業的討論。

新快報報導，62歲的吳啟華表示，製作方利用AI技術重建他20歲時的外貌，並以該形象作為電影主角，全程不需要他親自拍攝、背台詞或趕外景。他透露已看過成片效果，對成果相當滿意，「正好重溫一下當男主角的感覺」。

談到外界擔心肖像遭到濫用，吳啟華表示並不憂心。他指出，雙方合作前已簽署具有法律效力的合約，清楚規範肖像使用範圍，因此不用擔心製作方把他的形象挪作其他用途。

至於大家關心的收入問題，吳啟華毫不避諱表示，「片酬挺不錯的」，他更笑稱，以後「坐著不用拍就行了，真是打跛腳都不怕」，幽默形容即使不用親自演出，也能憑藉授權獲得收益。

AI是否會取代真人演員，也成為外界關注焦點。對此，吳啟華認為，AI不一定會砸了演員的飯碗，而是為影視產業開闢另一條新的發展路線。他坦言，自己並不會因為無法親自演出而感到遺憾。

吳啟華1980年代出道，曾演出「倚天屠龍記」中的張無忌、「妙手仁心」的程至美，以及電影「九品芝麻官」的方唐鏡等經典角色，是不少觀眾心中的港劇男神。如今他選擇以AI形式重現年輕時模樣，不僅讓昔日銀幕形象再度回歸，也反映AI影像技術正逐漸改變影視製作模式，未來真人演員與AI角色如何共存，持續成為業界關注話題。

精華 FAQ

  • 他將自己20歲時的肖像授權給製作方，讓AI重建年輕版外貌並擔任電影男主角，全程不必親自進組拍攝。

  • 他坦言片酬相當不錯，甚至開玩笑說躺著也能賺；至於肖像被濫用，他表示已簽法律合約，使用範圍有明確規範。

  • 吳啟華認為AI未必會砸掉演員飯碗，反而可能為影視產業開出新路線，因此不會因無法親自演出而感到遺憾。

香港 微博

上一則

傅子純告別式 方馨淚送最後一程：你只是換了舞台

下一則

觀影說劇╱失業接到「偶像禁愛令」齊藤京子靠眼神入選

延伸閱讀

62歲吳啟華賣20歲肖像權拍AI電影 「片酬相當可觀」

62歲吳啟華賣20歲肖像權拍AI電影 「片酬相當可觀」
星爺多部電影御用 65歲「如花」輪椅現身 半癱7年曾命危

星爺多部電影御用 65歲「如花」輪椅現身 半癱7年曾命危
17歲就拿金馬影后…李小璐戀愛腦毀了事業 嘆完全沒戲拍

17歲就拿金馬影后…李小璐戀愛腦毀了事業 嘆完全沒戲拍
52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來

52歲蘇有朋巴黎街頭拍片「濃妝造型」網喊完全認不出來

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
葛斯齊遭爆料娶了中國富婆。（本報資料照片）

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

2026-06-26 00:10
李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（取材自微博 )

乘風總決賽／李小冉「假拉小提琴」 網友為何沒罵反誇？

2026-06-28 08:00

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐