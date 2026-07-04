62歲吳啟華賣「20歲的自己」給AI 開心「不用拍片也有錢拿」

吳啟華將自己20歲時的肖像授權AI電影。(取材自微博)

香港 資深演員吳啟華近日宣傳新劇時，自曝已將自己20歲時的肖像授權給製作方拍攝AI電影，無須親自進組演出，就能以「年輕版吳啟華」擔任男主角，還透露酬勞相當不錯，躺著也能賺。相關話題迅速登上微博 熱搜，也再度引發外界對AI技術進軍影視產業的討論。

新快報報導，62歲的吳啟華表示，製作方利用AI技術重建他20歲時的外貌，並以該形象作為電影主角，全程不需要他親自拍攝、背台詞或趕外景。他透露已看過成片效果，對成果相當滿意，「正好重溫一下當男主角的感覺」。

談到外界擔心肖像遭到濫用，吳啟華表示並不憂心。他指出，雙方合作前已簽署具有法律效力的合約，清楚規範肖像使用範圍，因此不用擔心製作方把他的形象挪作其他用途。

至於大家關心的收入問題，吳啟華毫不避諱表示，「片酬挺不錯的」，他更笑稱，以後「坐著不用拍就行了，真是打跛腳都不怕」，幽默形容即使不用親自演出，也能憑藉授權獲得收益。

AI是否會取代真人演員，也成為外界關注焦點。對此，吳啟華認為，AI不一定會砸了演員的飯碗，而是為影視產業開闢另一條新的發展路線。他坦言，自己並不會因為無法親自演出而感到遺憾。

吳啟華1980年代出道，曾演出「倚天屠龍記」中的張無忌、「妙手仁心」的程至美，以及電影「九品芝麻官」的方唐鏡等經典角色，是不少觀眾心中的港劇男神。如今他選擇以AI形式重現年輕時模樣，不僅讓昔日銀幕形象再度回歸，也反映AI影像技術正逐漸改變影視製作模式，未來真人演員與AI角色如何共存，持續成為業界關注話題。