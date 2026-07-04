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昔喊「沒離婚只有喪偶」… 張嘉倪前夫擬娶懷孕新歡 一句話惹怒全網

娛樂新聞組／綜合報導
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曾對張嘉倪(右)許下深情誓言的買超(左)，現在要娶新歡，打臉他過去的深情形象。(...
曾對張嘉倪(右)許下深情誓言的買超(左)，現在要娶新歡，打臉他過去的深情形象。(取材自微博)

大陸女星張嘉倪前夫、富商買超（本名買鏡宇），近日爆出現任女友邵晴已懷孕，兩人不僅頻繁現身醫院產檢，更傳出積極籌備婚禮。消息曝光後，讓買超昔日對張嘉倪許下「我們之間沒有離婚，只有喪偶」的深情誓言再度被翻出，引發熱議。

綜合媒體報導，買超近期被拍到偕同女友邵晴前往醫院產檢，另有消息指出，買超父母已開始替兩人挑選北京婚房、婚紗及婚宴細節，甚至提前預訂高級月子中心，似乎已認可邵晴準媳婦身分。

然而，買超日前直播時，被網友追問當年在綜藝「妻子的浪漫旅行」中，曾向張嘉倪喊出「只有喪偶，沒有離婚」承諾，他卻笑著回應，「我現在死了，人生其實挺長的，不用在乎那時候的事。」一席話迅速衝上微博熱搜，網友怒批他親手打臉過去的深情形象。

買超與張嘉倪領證結婚八年，育有兩個兒子，過去經常公開放閃，卻始終未辦公開婚禮。據悉，張嘉倪婚後甚至只能稱呼婆婆為「阿姨」，始終未真正融入婆家。讓不少網友感嘆「同樣都是生孩子，待遇卻天差地遠」。

2022年，買超被拍到與北電學生邵晴深夜同返酒店，婚內出軌風波曝光。張嘉倪隨後以一句「愛得起，放得下」體面宣布離婚，兩人之後歷經近三年的監護權與財產官司。直到2025年底，法院判決兩名兒子的撫養權由張嘉倪取得，這段曾備受矚目的婚姻正式畫下句點。

精華 FAQ

  • 媒體指買超與現任女友邵晴不僅頻繁一起到醫院產檢，還傳出已懷孕。外界同時爆料，買超父母也在替兩人挑選婚房、婚紗與婚宴細節。

  • 當網友提起他在綜藝中說過「只有喪偶，沒有離婚」時，買超笑稱「我現在死了，人生其實挺長的，不用在乎那時候的事」。這番話被視為失言。

  • 兩人結婚八年並育有兩子，後因買超婚內出軌風波而分開。張嘉倪以「愛得起，放得下」宣布離婚，經近三年官司後，法院將兩名兒子撫養權判給她。

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