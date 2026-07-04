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「如夢令」天選李清照 陳都靈、李沁、萬茜3女星搶出頭

娛樂新聞組／綜合報導
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陳都靈的清冷書卷氣，被指是天選李清照。(取材自微博)
陳都靈的清冷書卷氣，被指是天選李清照。(取材自微博)

備受矚目的重量級歷史正劇「如夢令」近日傳出籌備消息。該劇以宋代詞人李清照一生為主線，「千古第一才女」選角隨即引發全網熱烈討論。先前網上一度盛傳白鹿呼聲高，但經闢謠「未接觸該項目」後，選角焦點隨之轉移；女星陳都靈憑藉清冷書卷氣，在眾多被提及女星中呼聲極高，相關話題登上熱搜。

網友普遍認為，陳都靈外型清瘦文雅，自帶一種沒有過多煙火氣的疏離感，這種骨子裡的文人氣質與宋代閨閣美人的端莊極為貼合，往那一站就是風骨卓越的宋代才女。

此外，她畢業於南京航空航天大學的頂級學霸背景，也為角色增添了知性說服力，網友直言演繹才女必須肚子裡有墨水，而陳都靈的知性底蘊正好能讀懂李清照的詩詞。

不過，反對派認為，陳都靈雖然文人氛圍感濃，但在面對歷史正劇所需的厚重感與李清照晚期的悲壯底色時，氣場顯得有些單薄，恐難展現出那分文人的傲骨與鋒芒，甚至可能將歷史正劇演成偶像劇。

目前，「如夢令」的選角討論形成三強爭霸格局。除了以氣質見長的陳都靈外，崑曲閨門旦出身、因央視春晚造型備受讚譽的李沁，被視為最能兼顧李清照少女靈動與晚年孤傲的民選第一梯隊。

另外，曾在央視節目中飾演過中年李清照、演技沉穩的實力派演員萬茜，則被認為是最合適的正劇派代表。

隨著各方討論持續發酵，這場關於「誰才是天選李清照」角逐愈演愈烈，也讓外界對這部歷史大劇的最終陣容充滿期待。

精華 FAQ

  • 因為劇集以宋代詞人李清照一生為主線，而她又是公認的千古才女，角色形象極具代表性。加上屬於歷史正劇，選誰來演都會直接影響外界對作品質感的期待，因此迅速成為焦點。

  • 網友認為她外型清瘦文雅，帶有疏離的書卷氣，與宋代閨閣才女氣質相當貼合；再加上她有南京航空航天大學的學霸背景，讓人覺得更有知性說服力，能詮釋李清照的才情。

  • 李沁被認為兼具少女靈動與晚年孤傲，且有崑曲閨門旦背景，形象與古典氣質契合；萬茜則曾演過中年李清照，表演沉穩，較符合歷史正劇對厚重感與演技層次的要求。

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