「如夢令」天選李清照 陳都靈、李沁、萬茜3女星搶出頭

陳都靈的清冷書卷氣，被指是天選李清照。(取材自微博)

備受矚目的重量級歷史正劇「如夢令」近日傳出籌備消息。該劇以宋代詞人李清照一生為主線，「千古第一才女」選角隨即引發全網熱烈討論。先前網上一度盛傳白鹿呼聲高，但經闢謠「未接觸該項目」後，選角焦點隨之轉移；女星陳都靈憑藉清冷書卷氣，在眾多被提及女星中呼聲極高，相關話題登上熱搜。

網友普遍認為，陳都靈外型清瘦文雅，自帶一種沒有過多煙火氣的疏離感，這種骨子裡的文人氣質與宋代閨閣美人的端莊極為貼合，往那一站就是風骨卓越的宋代才女。

此外，她畢業於南京航空航天大學的頂級學霸背景，也為角色增添了知性說服力，網友直言演繹才女必須肚子裡有墨水，而陳都靈的知性底蘊正好能讀懂李清照的詩詞。

不過，反對派認為，陳都靈雖然文人氛圍感濃，但在面對歷史正劇所需的厚重感與李清照晚期的悲壯底色時，氣場顯得有些單薄，恐難展現出那分文人的傲骨與鋒芒，甚至可能將歷史正劇演成偶像劇。

目前，「如夢令」的選角討論形成三強爭霸格局。除了以氣質見長的陳都靈外，崑曲閨門旦出身、因央視春晚造型備受讚譽的李沁，被視為最能兼顧李清照少女靈動與晚年孤傲的民選第一梯隊。

另外，曾在央視節目中飾演過中年李清照、演技沉穩的實力派演員萬茜，則被認為是最合適的正劇派代表。

隨著各方討論持續發酵，這場關於「誰才是天選李清照」角逐愈演愈烈，也讓外界對這部歷史大劇的最終陣容充滿期待。