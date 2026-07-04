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梁朝偉遭「喪屍式包圍」跌倒？ 影片曝光真相大逆轉

娛樂新聞組／綜合報導
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梁朝偉傳出被粉絲「喪屍式」包圍，隨著現場影片及後續報導曝光，事件出現大逆轉。(取...
梁朝偉傳出被粉絲「喪屍式」包圍，隨著現場影片及後續報導曝光，事件出現大逆轉。(取材自微博)

香港影帝梁朝偉近日為新片「寂靜的朋友」出席映後見面會，網路一度瘋傳他離場時遭粉絲「殭屍式包圍」，甚至傳出在人潮推擠中跪倒受傷，引發外界擔憂。不過，隨著現場影片及港媒後續報導曝光，事件出現大逆轉，所謂「被殭屍包圍」其實是遭誇大渲染，梁朝偉也並未跌倒，還淡定與現場一群扮演殭屍的演員合照。

事件起因於港媒以「殭屍式包圍」形容梁朝偉離場畫面，加上網路流傳他疑似被推倒，一度讓不少粉絲擔心他的安全。不過，事後流出的完整影片顯示，梁朝偉全程站得穩穩當當，並沒有跌倒或跪地，反而是和現場裝扮成殭屍的大叔們互動、合影留念，氣氛相當輕鬆。

不少網友看完影片後笑稱，「原來是真的『殭屍』包圍」、「影帝根本像誤闖殭屍片現場」，也有人直言這根本是活動宣傳橋段，卻被部分媒體誇大成驚險事件。

梁朝偉多年來多次坦言自己個性內向，甚至有些社交恐懼，不擅長應付陌生人，在公開活動上拘謹、略顯緊張的模樣，經常成為網友討論焦點。日前他在上海國際電影節找不到站位，以及赴韓宣傳電影時因語言不通手足無措，都曾掀起熱議。

正因梁朝偉私下害羞、銀幕上卻氣場十足，形成強烈反差，也讓每次公開露面都意外製造話題。這次「殭屍式包圍」烏龍曝光後，網友紛紛表示「被標題騙了」、「影帝明明很淡定」。

精華 FAQ

  • 他在新片映後見面會離場時，港媒以「殭屍式包圍」形容現場畫面，網路又流傳他疑似被推倒，才讓外界誤以為他在擁擠中受傷。

  • 完整影片顯示梁朝偉全程站得相當穩，沒有跪地或摔倒，反而神情淡定地與一群扮成殭屍的演員互動並合影，情況並不驚險。

  • 因為梁朝偉一向內向害羞，公開場合常顯得拘謹，這次又被標題帶風向放大成驚險事件，後來真相翻轉，讓不少人笑稱被媒體誤導。

梁朝偉 香港

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