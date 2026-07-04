我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

600場戲不是一番？楊冪官宣排序輸劉學義 「江山大同」爆撕番戰

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊冪在歷史正劇「江山大同」中飾演核心角色北魏馮太后。(取材自微博)
楊冪在歷史正劇「江山大同」中飾演核心角色北魏馮太后。(取材自微博)

中國女星楊冪再度捲入「番位之爭」。歷史正劇「江山大同」近日官宣主演陣容，卻因演員排序掀起熱議。雖然楊冪在劇中飾演核心角色、戲分貫穿全劇，官宣名單卻排在劉學義之後，引發粉絲強烈反彈，相關話題迅速登上微博熱搜。

「江山大同」以北魏馮太后傳奇一生為主軸，楊冪一人分飾馮太后姑姪兩角，據傳拍攝場次超過600場，是全劇絕對主線。不過官方公布的領銜主演名單依序為劉學義、楊冪、胡軍，引發不少網友質疑，「真正的大女主，為何不是排第一？」

由於中國近期推出影視劇署名新規，要求演員以本名署名，並依姓氏筆畫排序，目的在於減少多年來因「番位」引發的爭議，結果引發「江山大同」更大爭議，也意外讓楊冪成為討論焦點。

楊冪粉絲認為，劉學義飾演的文成帝戲分約200場，與楊冪相比有明顯差距，劇方卻一方面仰賴楊冪的人氣與招商能力，另一方面又未讓她以第一順位領銜，難以接受。此外，還有網友翻出劇組先前公布的五人主演名單，質疑後續縮減為三人，是為了避免楊冪依筆畫排序落到更後面。

事件延燒後，楊冪官方後援會也公開喊話，要求劇組調整宣傳策略，讓楊冪成為唯一領銜主演，並優先釋出個人物料，否則將暫停後續應援活動。

其實，新規上路後受影響的不只楊冪。唐嫣主演新劇因姓氏筆畫排序，被排在古力娜扎、朱珠、張歆藝、俞飛鴻之後；黃景瑜主演「贏風」雖戲分占比極高，署名順位也未居首。

不少業內人士認為，新規原本希望終結娛樂圈長年的「撕番」文化，沒想到實施後反而衍生新的討論焦點。「江山大同」能否成為未來調整署名制度的重要案例，引發外界持續關注。

「江山大同」官宣主演陣容，劉學義排名第一。(取材自微博)
「江山大同」官宣主演陣容，劉學義排名第一。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 核心是官方官宣主演排序未讓楊冪排第一，反而列在劉學義之後；但她被指戲分最重、角色最核心，因此引發粉絲與網友質疑劇組排序是否合理。

  • 粉絲認為楊冪在劇中一人分飾兩角，拍攝場次超過600場，明顯是全劇主線，劇方卻利用她的人氣招商卻未給第一順位，因而要求調整宣傳策略。

  • 因新規要求依姓氏筆畫排序，原本想減少番位爭議，卻讓《江山大同》名單排序更敏感，也波及唐嫣、黃景瑜等作品，形成新的熱搜焦點。

楊冪 微博

上一則

「真的」來了… 阿信合體陳綺貞 十指交扣全場尖叫炸翻

下一則

「天選李清照」不是白鹿？ 網一面倒支持陳都靈「清冷書卷氣」

延伸閱讀

蔣欣姓氏筆畫多 番位排後面 女主角地位被誤以為客串

蔣欣姓氏筆畫多 番位排後面 女主角地位被誤以為客串
楊冪無緣白玉蘭視后 粉絲重新定義「陪跑」…意外成最暖情話

楊冪無緣白玉蘭視后 粉絲重新定義「陪跑」…意外成最暖情話
張凱麗新劇沒執行番位新規 星二代女兒受連累

張凱麗新劇沒執行番位新規 星二代女兒受連累
張家瑋又來…張凌赫2新劇「一日雙宣」 標註本名拉高關注

張家瑋又來…張凌赫2新劇「一日雙宣」 標註本名拉高關注

熱門新聞

孫儷在典禮散場後主動走向肖戰，給了他一個擁抱。(取材自微博)

孫儷錯失白玉蘭視后… 卻不忘安慰「落榜者」肖戰 親吐超暖「4個字」

2026-06-26 21:30
6月26日，演員楊紫憑藉在電視劇《生命樹》中的表現獲白玉蘭最佳女主角獎。（新華社）

4度入圍 楊紫終獲白玉蘭視后…領獎爆哭 不忘澄清謠言

2026-06-26 14:25
36--伊能靜與秦昊的女兒「米粒」10歲生日，一 家四口溫馨互動。(取材自微博)

10歲女兒「米粒」迎10歲生日 伊能靜曬全家福

2026-06-23 02:12
梁朝偉(右)與劉嘉玲婚後選擇不生孩子。(取材自微博)

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

2026-07-01 08:00
葛斯齊遭爆料娶了中國富婆。（本報資料照片）

瞞著15年女友娶中國富婆？資深狗仔葛斯齊親上火線回應了

2026-06-26 00:10
李小冉在「遠走高飛」舞台中演奏小提琴時，被觀眾發現琴弓停止動作甚至脫手後，現場琴聲仍持續，被質疑「假拉」。（取材自微博 )

乘風總決賽／李小冉「假拉小提琴」 網友為何沒罵反誇？

2026-06-28 08:00

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐