岳雲鵬新劇不搞笑了… 卻自曝「演不了正劇」 還讓對手笑場

岳雲鵬在新劇「懸案」中飾演記者白朗。(取材自微博)

由導演「算」（本名牟芯岑）執導的懸疑新劇「懸案」，已於近日上線。這是繼「瘋人院」、「雲端」、「邊水往事」、「反人類暴行」之後，「算」的第五部作品，延續了他一貫扎根真實案件、又帶有魔幻現實主義色彩的創作風格。

揚子晚報報導，「懸案」改編自兩起發生於上世紀90年代的真實懸案，採用「一季兩案」結構，兩案獨立成篇，卻共享一種敘事邏輯。第一案圍繞一連串珠寶行搶劫案展開，記者白朗與警察施占軍以警媒合作的方式，耗時22年才將劫匪徐亮繩之以法；第二案則是一起旅館搶劫殺人案，兇手劉永坤逃亡後搖身一變成為小有名氣的鄉土作家，警方最終憑藉刑偵技術從舊物證中提取DNA，將他鎖定歸案。

劇中最引人玩味的是，兩名罪犯截然不同卻同樣諷刺的「雙面人生」。徐亮在14年間輾轉作案七次，此後隱姓埋名多年，卻因補辦身分證時留下指紋而露出馬腳；劉永坤則以「農民作家」身分包裝自己，用文字經營出一副溫良形象，殊不知過往的罪行始終埋在暗處。

劇集透過兇手、警察、記者三方視角交錯呈現案件全貌，讓觀眾在逐步拼湊真相的過程中，也看見時代與人心的變化。

本劇最大的亮點，莫過於知名喜劇演員岳雲鵬的顛覆性演出。過去以幽默搞笑形象深植人心的他，此次在第一單元「珠寶行連環劫案」中徹底放下喜劇包袱，飾演因生活被逼入絕境而轉行的調查記者「白朗」。這一角色的原型之一，是曾任「錢江晚報」高級記者、深耕公安新聞30餘年的柏建斌。

為了詮釋這個性格隱忍執拗、情緒壓抑的小人物，岳雲鵬不僅特意減重塑形，在劇中更是戴上細框眼鏡，全程展現嚴肅、甚至帶有算計與壓迫感的眼神，全劇無任何搞笑戲分，展現出極大的戲路突破。

雖然戲內氣氛凝重，但看片會現場卻笑聲不斷。岳雲鵬在台上自我介紹時幽默自曝「演不了正劇」，透露因為自己長相太有喜感，每次認真演戲時，對手演員楊爍都會忍不住笑場，甚至笑稱楊爍在片場「從不正眼看我」，以為對方瞧不起自己。

對此，飾演刑警的楊爍隨即笑著解釋，確實是因為岳雲鵬越認真，表情就越有反差萌。楊爍也大力讚賞岳雲鵬的敬業，提到有一場下水暗訪的重頭戲，岳雲鵬其實根本不會游泳，卻硬是咬牙在水裡堅持，因緊張而緊繃的表情反而完美契合了角色的絕境感。