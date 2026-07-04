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王俊凱巡演官宣…「921元」票價暗藏深情告白 粉喊是「浪漫情書」

娛樂新聞組／即時報導
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王俊凱啟動個人巡演，首站選定的就是家鄉重慶。(取材自微博)
王俊凱啟動個人巡演，首站選定的就是家鄉重慶。(取材自微博)

以男團TFBOYS身分出道的王俊凱，近日官宣啟動個人巡演「當‧潮汐漫溢」，首站選定的就是家鄉重慶。隨官方票務資訊同步曝光，其中一檔看台票價恰好訂為921元（人民幣，下同），因與他9月21日的生日巧妙呼應，加上諧音「久愛你」的寓意，瞬間成為粉絲熱議焦點。相關話題衝上熱搜。

據官方票務平台公布，本次演唱會5規畫5檔票價，分別為看台區480元、921元、1280元、1680元，以及內場特區1980元。整體定價區間涵蓋預算有限的學生族群，也照顧到追求極致體驗的內場觀眾。主辦方透露，這次巡演將採用高規格的「四面台」舞台設計，演出曲目預計不少於22首。

而「921」這個數字之所以引發熱議，正是因為它精準對應王俊凱的生日，也暗藏「久愛你」的諧音巧思，被不少粉絲視為專屬於這場演出的浪漫彩蛋。有陪伴多年的歌迷在社群留言表示，這個票價設計「不是冰冷的數字，而是一封寫給粉絲的浪漫情書」，也有粉絲直呼「買的是門票，得到的卻是被偶像珍惜的儀式感」，將這場巡演形容為藝人與粉絲之間最溫柔的「雙向奔赴」。

官宣消息一出，也再度證明王俊凱作為華語圈頂尖流量藝人的號召力。演出開放預約後短短一小時內，票務平台上的「想看」人數便迅速突破40萬。與此同時，有媒體調查發現，重慶首站場館周邊多家飯店在消息公布當晚便已被搶訂一空，出現「一房難求」盛況。

面對大量粉絲同時在線關注搶票，本次購票全面採行「強實名制」，盼藉此遏止黃牛炒票。不過網路上仍傳出代拍、代搶服務費用水漲船高的情況。

精華 FAQ

  • 他此次啟動個人巡演「當‧潮汐漫溢」，首站選在家鄉重慶。官方同步公布票價與舞台規格，消息一出便引發粉絲與媒體高度關注。

  • 因為921元不僅對應王俊凱9月21日生日，還有諧音「久愛你」的寓意，被粉絲視為帶有告白感的浪漫彩蛋，像是一封寫給歌迷的情書。

  • 本次巡演規畫五檔票價，並採四面台設計、預計演出不少於22首；同時施行強實名制防黃牛，開放預約後一小時想看人數即破40萬。

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