梁朝偉被「喪屍式包圍」跌倒？ 現場畫面曝光 網笑：差點被標題騙了

梁朝偉傳出被粉絲「喪屍式」包圍，真相大逆轉。微博

香港 影帝梁朝偉 近日為新片「寂靜的朋友」出席映後見面會，網路一度瘋傳他離場時遭粉絲「殭屍式包圍」，甚至傳出在人潮推擠中跪倒受傷，引發外界擔憂。不過，隨著現場影片及港媒後續報導曝光，事件出現大逆轉，所謂「被殭屍包圍」其實只是遭誇大渲染，梁朝偉全程並未跌倒，還淡定與現場一群扮演殭屍的演員合照，烏龍消息也掀起熱議。

事件起因於港媒以「殭屍式包圍」形容梁朝偉離場畫面，加上網路流傳他疑似被推倒的說法，一度讓不少粉絲擔心他的安全。不過，事後流出的完整影片顯示，梁朝偉全程站得相當穩，並沒有跌倒或跪地，反而是和現場裝扮成殭屍的大叔們互動、合影留念，氣氛相當輕鬆。

不少網友看完影片後笑稱，「原來是真的『殭屍』包圍」、「影帝根本像誤闖殭屍片現場」，也有人直言這根本是活動宣傳橋段，卻被部分媒體誇大成驚險事件。

事實上，梁朝偉多年來多次坦言自己個性內向，甚至有些社交恐懼，不擅長應付陌生人，在公開活動上拘謹、略顯緊張的模樣，經常成為網友討論焦點。日前他在上海國際電影節找不到站位、小碎步移動，以及赴韓宣傳電影時因語言不通手足無措，都曾掀起熱議，被網友笑稱像「迷路老人」或「誤入現場」。

正因梁朝偉私下害羞、銀幕上卻氣場十足，形成強烈反差，也讓每次公開露面都意外製造話題。這次「殭屍式包圍」烏龍曝光後，網友紛紛表示「差點被標題騙了」、「影帝明明很淡定」、「以後還是先看影片再下結論」，也有人笑說：「梁朝偉沒被殭屍包圍，倒是媒體的標題比較嚇人。」