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宋威龍告別暖男變身「狠角色」… 和張婧儀虐戀 網喊CP感爆棚

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宋威龍(左)、張婧儀合作「野狗骨頭」，被讚CP感爆棚。(取材自微博)
宋威龍(左)、張婧儀合作「野狗骨頭」，被讚CP感爆棚。(取材自微博)

由宋威龍、張婧儀主演的當代愛情劇「野狗骨頭」近日正式定檔，並同步釋出「逆路同行」版預告及「緊緊相依」版海報，兩位人氣演員首度搭檔便挑戰一段橫跨青春與成長、充滿救贖色彩的虐戀故事，引發劇迷熱烈討論。

「野狗骨頭」改編自晉江文學城作家休屠城的同名人氣小說，由曾執導「點燃我，溫暖你」的劉俊杰掌鏡，以1990年代南方小城「藤城」為背景，描述因父母重組家庭而相識、卻沒有血緣關係的陳異與苗靖，從彼此敵視到互相救贖，在命運捉弄下分離多年，又重新相遇的愛情故事，也因設定被不少書迷稱為「偽骨科戀」。

劇中，宋威龍一改過去陽光暖男形象，飾演出身底層、性格狠戾不羈的陳異。從少年時期滿身銳氣，到成年後獨自經營撞球廳，他背負家庭變故與人生傷痕，為保護心愛的人選擇獨自承受一切，被視為宋威龍近年最具突破性的角色之一。

張婧儀則飾演在單親家庭長大的苗靖，外表清冷、內心堅韌，從少女一路成長為獨立成熟的女性。她與陳異原本互看不順眼，卻因一次意外逐漸打開心房，當雙方家庭接連遭逢變故後，只能在殘缺的世界裡彼此依靠，青澀情愫也悄然萌芽。

然而，就在苗靖鼓起勇氣準備告白時，陳異卻意外捲入一場縱火案，成為案件關鍵證人。為了保護苗靖，他狠心逼她離開藤城，兩人自此分隔多年。直到成年後苗靖重返故地，命運再次讓兩人相遇，未曾放下的感情也重新燃起，並共同面對過往傷痛與案件真相。

此次公開的預告以成年後的苗靖重返藤城揭開序幕，穿插兩人少年時期的回憶，勾勒出跨越多年仍無法割捨的羈絆。海報中，宋威龍與張婧儀緊緊依偎，臉上的創可貼保留著少年時代的不羈印記，眼神卻多了歷經歲月後的溫柔與堅定。

預告曝光後，不少網友紛紛留言表示「宋威龍終於不是霸總了」、「張婧儀的氣質太適合苗靖」、「男女主CP感超強」、「小說粉已經開始期待」，也有原著讀者直呼，希望劇版能完整還原兩人跨越多年、彼此救贖的情感線。

精華 FAQ

  • 本劇改編自同名小說，背景設定在1990年代的南方小城藤城，聚焦陳異與苗靖因重組家庭相識、相愛又分離，之後重逢並共同面對過往傷痛的故事。

  • 宋威龍飾演陳異，從少年到成年都帶著強烈銳氣與傷痕，出身底層、性格狠戾不羈，還獨自經營撞球廳，為保護苗靖選擇承受一切。

  • 預告與海報公開後，網友多認為宋威龍終於跳脫霸總形象，張婧儀氣質也很貼合角色，兩人CP感強烈，許多小說粉絲更期待劇版忠實還原原著情感線。

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