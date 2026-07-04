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「天選李清照」不是白鹿？ 網一面倒支持陳都靈「清冷書卷氣」

娛樂新聞組／即時報導
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陳都靈被指自帶一種沒有過多煙火氣的疏離感。(取材自微博)
陳都靈被指自帶一種沒有過多煙火氣的疏離感。(取材自微博)

備受矚目的重量級歷史正劇「如夢令」近日傳出籌備消息。該劇以宋代傳奇詞人李清照一生為主線，劇中靈魂人物「千古第一才女」選角隨即引發全網熱烈討論。先前網上一度盛傳白鹿呼聲高，但經闢謠「未接觸該項目」後，選角焦點隨之轉移。女星陳都靈憑藉清冷書卷氣，在眾多被提名女星中呼聲極高，成為網友心中出演李清照的熱門人選，相關話題登上熱搜。

網友普遍認為，陳都靈的外型瘦淡文雅，自帶一種沒有過多煙火氣的疏離感，這種骨子裡的文人氣質與宋代閨閣美人的端莊極為貼合，彷彿往那一站就是風骨卓越的宋代才女。

此外，她畢業於南京航空航天大學的頂級學霸背景，也為角色增添了知性說服力，網友直言演繹才女必須肚子裡有墨水，而陳都靈的知性底蘊正好能深刻讀懂李清照的詩詞。

不過，反對派觀點認為，陳都靈雖然文人氛圍感十足，但在面對歷史正劇所需的厚重感與李清照晚期的悲壯底色時，其氣場可能顯得有些單薄，恐難展現出那份文人的傲骨與鋒芒，甚至可能將歷史正劇演成偶像劇。

目前，「如夢令」的選角討論已形成三強爭霸的格局。除了以氣質氛圍見長的陳都靈外，崑曲閨門旦出身、因央視春晚造型古典儀態備受讚譽的李沁，被視為最能兼顧少女靈動與晚年孤傲的民選第一梯隊。

另外，曾在央視節目中飾演過中年李清照、演技沉穩的實力派演員萬茜，則被認為是最合適的正劇派代表。

隨著各方討論持續發酵，這場關於「誰才是天選李清照」角逐愈演愈烈，也讓外界對這部歷史大劇的最終陣容充滿期待。

精華 FAQ

  • 這是一部以宋代詞人李清照一生為主線的歷史正劇，核心人物就是被稱為「千古第一才女」的李清照，劇組選角因此受到高度關注。

  • 網友認為陳都靈外型瘦淡文雅，帶有清冷書卷氣，與宋代閨閣才女的氣質十分貼合；她的學霸背景也被視為詮釋才女角色的加分條件。

  • 除了陳都靈外，李沁因古典儀態與能兼顧少女靈動、晚年孤傲而受看好；萬茜則因演技穩定、曾飾演中年李清照，被認為更適合正劇路線。

白鹿

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