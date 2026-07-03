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鄧恩熙片場重重摔下車 竟有工作人員笑出聲挨轟

娛樂新聞組／綜合報導
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鄧恩熙。（取材自微博）
鄧恩熙。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

鄧恩熙在橫店雨天收工後登房車時疑因地面濕滑重摔，現場傳出明顯撞擊聲，且有工作人員發笑，引發粉絲痛批安全與照護失當。

大陸女星鄧恩熙在橫店結束古裝劇「恰逢春」拍攝後，因雨天路滑在房車台階上重重摔倒。從流出的現場視頻，她穿著古裝、腳踩增高鞋要上房車休息，疑腳下打滑摔下車，後背重落地，可清楚聽到「咚」一聲很大的撞擊聲，力道極重。現場部分工作人員第一時間圍上前，但其中有人在旁冷漠笑出聲，激怒了粉絲，要求片場鄧恩熙的經紀公司時代峰峻影視部出面說清楚她的傷勢。

據網易報導，事發當天，橫店持續降雨，地面與台階濕滑不堪。晚上收工後，鄧恩熙身著厚重古裝長裙、腳踩增高鞋，要登上房車休息時，疑腳下打滑，後背磕在台階上，傳出清晰撞擊聲。視頻畫面顯示，她摔倒的力道極重，整個人重重滑落，現場有工作人員馬上圍上去扶起她。

粉絲和網友紛紛怒批，團隊在惡劣天氣下的安全保障形同虛設，雨天台階未做有效防滑處理，現場的存水墊子反而增加了滑倒風險。而且，工作人員未提前幫忙提起礙事的裙襬，也無人上前攙扶，任由她穿著不便行動的戲服獨自上車。

而徹底激怒粉絲和網友的，是鄧恩熙摔倒那刻，竟有工作人員在旁發笑。不少粉絲翻出以往視頻，指鄧恩熙此前在工作人員摔倒時曾第一時間衝上去心疼攙扶，如今沒被扶還被嘲笑，對比之下更令人心寒。

鄧恩熙這一跤摔上了熱搜，網友紛紛怒批並質疑，「視頻裡面還在笑，不明白有什麼好笑的」、「看著好痛」、「我在意的點是身邊這麼多人都沒人接住她」、「關鍵是現場真的咚的一聲，特別響。看起來感覺胯骨軸那部分直接撞到地上的，大腿外側擦地，這種瘀青都是小事了，關注一下吧，別後續遺留什麼問題」、「給妹妹安排一個反應快一點用心一些的助理可以嗎？」

鄧恩熙在片場重摔落地。（取材自微博）
鄧恩熙在片場重摔落地。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在橫店拍攝古裝劇收工後，於雨天濕滑的房車台階上準備上車休息時疑似打滑，整個人後背重重摔落地面，撞擊聲相當明顯。

  • 因為現場不僅疑似缺乏有效防滑與攙扶措施，鄧恩熙摔倒時旁邊還有人笑出聲，讓粉絲認為工作團隊對演員安全與感受都不夠重視。

  • 粉絲要求時代峰峻影視部出面說明鄧恩熙的受傷情況，也希望片場檢討雨天安全措施、改善防滑與照護安排，避免類似意外再發生。

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