鍾麗緹長女穿比基尼 解放火辣曲線 網讚：比媽媽還美

鍾麗緹大女兒Yasmine(左圖)穿比基尼(右圖)大秀好身材。(取材自Instagram)

55歲香港 女星鍾麗緹（Christy）近年將生活重心放在家庭，不時透過社群平台分享與三個女兒的日常。其中長女Yasmine（張敏鈞）遺傳媽媽亮眼外型與修長身材，經常在社群曬出度假美照，累積不少粉絲關注。

Yasmine近日在社群分享一系列於加拿大 溫哥華戲水、享受日光浴的照片。畫面中，她換上黑色豹紋比基尼，大方展現健康曲線，並在泳池畔擺出各種自然姿勢，散發自信魅力。其中一張由高角度拍攝的照片更引發網友熱烈討論，吸引不少人按讚留言。

Yasmine向來不避諱展現自己的時尚風格，社群平台上經常可見泳裝或度假穿搭照。她也曾分享，過去因體態變化對自己沒有那麼滿意，因此開始規律健身、調整生活習慣，希望透過運動雕塑更健康的體態。努力一段時間後，不少粉絲也發現她的身形變得更加結實勻稱，紛紛留言稱讚她兼具健康與自信之美。

不少網友看完最新照片後，紛紛留言表示「完全遺傳媽媽的好基因」、「氣質和身材都很出眾」、「母女倆都是女神級」，再次掀起討論熱度。