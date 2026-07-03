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耳光戲來真的 陳曉半邊臉腫 還安慰打他而內疚的搭檔

娛樂新聞組／綜合報導
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陳曉在「海之上」中的造型。（取材自微博）
陳曉在「海之上」中的造型。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

陳曉在新劇《海之上》拍攝耳光戲時主動要求真打，臉頰當場紅腫仍堅持完成拍攝，並安慰內疚搭檔，相關路透影片在網上引發熱議。

大陸男星陳曉近日被拍到在山東青島拍攝新劇「海之上」的一場耳光戲現場，陳曉主動要求對手演員真實掌摑，疑因對戲演員未能及時收力，巴掌甩出時聲音清脆響亮，連片場樓上工作人員都清晰聽見。陳曉半邊臉頰被打到迅速紅腫，但他仍主動安慰因甩他耳光太大力而內疚的搭檔。相關視頻引爆全網熱議，有粉絲讚陳曉敬業，也有網友認為這路透視頻看來像是為戲宣傳。

據「路透」視頻，在「海之上」片場，陳曉主動放棄借位，要求對手演員真實掌摑。鏡頭顯示，陳曉被打後半邊臉頰在短短幾秒內迅速紅腫，痕跡顯眼，但他全程沒有喊停或中斷，堅持完成整條鏡頭。拍完戲份後，陳曉察覺到搭檔滿心愧疚，還主動溫柔安慰對方。

多條路透均稱，耳光聲「老遠都聽得見」，陳曉的臉「瞬間紅了」，打耳光的演員手也打紅了，陳曉卻笑著搖頭說「沒事」。現場其他演員和工作人員看到後「震驚」，但陳曉始終保持在戲裡，專業度全程在線。

「海之上」是大陸首部全景展現港口改革發展的現實主義大劇，以山東港口30年變遷為背景，講述從人扛肩挑到智慧港口的奮鬥歷程。該劇於2026年4月29日在青島西海岸港口低調開機，陳曉與宋軼領銜主演，導演徐宗政。陳曉在劇中飾演角色「徐海」，原是大學生，因見義勇為被開除後淪落到碼頭當裝卸工人，從雲端跌入谷底的人設，被網友稱與他本人經歷有共振感。

陳曉（穿灰衣者）在拍戲現場，被真甩了一個清脆響亮的耳光。（取材自微博）
陳曉（穿灰衣者）在拍戲現場，被真甩了一個清脆響亮的耳光。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 路透顯示，陳曉主動放棄借位，要求對手演員真實掌摑，讓整場耳光戲以更寫實方式呈現，顯示他對表演細節的要求相當高。

  • 他被打後半邊臉頰在短時間內迅速紅腫，痕跡非常明顯，但他沒有中斷拍攝，也沒有喊停，而是堅持把整條鏡頭完成。

  • 有粉絲稱讚他敬業、能吃苦，也有人懷疑這段路透像是替新劇造勢宣傳，讓事件在支持聲與質疑聲之間持續發酵。

陳曉

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