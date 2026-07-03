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眾星紛祝福中共黨慶 浪姐7總冠軍曾沛慈卻靜悄悄…

娛樂新聞組／綜合報導
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曾沛慈拿下「乘風2026」總冠軍。（取材自微博）
曾沛慈拿下「乘風2026」總冠軍。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

曾沛慈奪得浪姐7冠軍後，因七一未轉發祝福在大陸掀起立場爭議，網友質疑其態度並延燒至平台合作與商業價值。

每逢「七一」中共黨慶日，大陸網友都會蹲守各路明星的社交主頁，看誰有沒有轉發祝福，今年網友的目光紛紛落到了剛拿下「乘風2026」（浪姐7）C位總冠軍的台灣藝人曾沛慈。但曾沛慈的微博一整日沒半句話，全程隱身，惹怒了不少大陸網友，有人開始扒她的黑料，部分網友則發言抵制要她「別再來撈錢」，連芒果TV都被喊話及時止損切割。

據網易報導，曾沛慈拿下「乘風2026」總冠軍，一夜之間變內娛頂流，數據翻倍、商務漲價、熱搜霸屏。

今年「七一」，「乘風2026」姐姐們中，張月第一時間轉發了祝福的動態，安崎、葉一茜、李小冉、唐藝昕、孫怡緊隨其後；來自台灣的徐潔兒也轉發了七一的內容。

但曾沛慈的帳號在當日卻靜悄悄，被自媒體形容「安靜得像從來沒有註冊過社交帳號」，從頭到尾，沒有轉發、沒有文字、沒有暗示。之後，話題「張月 曾沛慈」還匪夷所思的上了熱搜，網友們紛紛各自解讀。

有網友認為，音樂歸音樂，政治歸政治，曾沛慈未轉發七一祝福不代表她的立場。有網友則質疑，一個剛在大陸拿下票選冠軍的藝人，在最重要的時間節點上選擇了沉默，這本身就是一種表態。

隨著立場爭議發酵，有網友扒出此前台媒報導，稱曾沛慈對某教會投入甚深，公開為教會站台，聲稱禱告可以治病，質疑這涉及價值觀底線的公眾人物責任問題。還有網友擔心，曾沛慈在大陸賺到的錢最終會流向這個組織，呼籲官方嚴查。

有網友則點名芒果TV，稱過往每屆「乘風」冠軍都會和平台保持深度合作，但以曾沛慈目前的輿論處境，是繼續押注她的商業價值，還是及時止損切割，這道選擇題的答案，應該不難寫。

精華 FAQ

  • 因她剛拿下浪姐7總冠軍，卻在七一當天對中共黨慶祝福保持沉默，未轉發任何相關內容，遂被部分網友解讀為立場表態並引發批評。

  • 報導指出，張月第一時間轉發祝福，安崎、葉一茜、李小冉、唐藝昕、孫怡也相繼跟進，來自台灣的徐潔兒同樣轉發了七一內容。

  • 隨著輿論升溫，有網友要求芒果TV重新評估曾沛慈的商業價值，認為平台應考慮是否繼續深度合作，甚至主張及時止損切割。

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