62歲吳啟華賣20歲肖像權拍AI電影 「片酬相當可觀」

以吳啟華20歲肖像拍攝的AI視頻。（取材自微博）

62歲香港 資深演員吳啟華近日公開透露，已將自己20歲時的肖像權授權給製作方拍攝一部AI（人工智能 ）電影，本人無需進組，即可獲得「相當可觀」的酬勞，並因此認為AI發展未必會衝擊演員工作，反而替自己開拓出另一條新的發展路線。這一事件迅速登上熱搜，在網上引發了激烈討論。

據南方都市報報導，吳啟華最近透露自己已跨足AI影視領域，方式是「將肖像權授權給製作方」。「他們用我20歲時的樣貌來製作一部電影，我本人不用親自演出。我看過成品，很滿意，也正好重溫一下當男主角的感覺」，他說。

62歲的吳啟華。（取材自微博）

談到授權酬勞，吳啟華大方表示酬勞不錯，認為AI發展未必會衝擊演員工作，反而替自己開拓出另一條新的發展路線：「以後坐在那裡不用拍就完成了，就算打跛腳都不怕」。他認為AI影像和真人演出可以並存，未來多一種工作模式也未嘗不是好事。

6月30日，吳啟華在社交平台分享了以自己為原型的AI視頻，引發網友激烈討論。有網友認為，這是老牌演員「把逝去的青春變現」的通透選擇，既能保留巔峰熒幕形象，又能獲得穩定收入。

以吳啟華20歲肖像拍攝的AI視頻。（取材自微博）

另一派則批評此舉會擠壓底層演員和新人的生存空間，甚至將肖像權從人格權變成可交易的「金融資產」，未來平台可能建立「AI藝人庫」，演員將從「主動選擇」變成「被動競爭」。

據齊魯晚報報導，山東齊魯律師事務所律師張曉婷指出，吳啟華將20歲肖像授權用於AI電影製作，在法律性質上屬於肖像權的許可使用行為。但儘管合同嚴謹，在AI技術快速迭代背景下，這種「單次授權」在未來仍可能面臨被二次開發、聲音或動態特徵被提取等衍生侵權風險。

此外，技術迭代本身也帶來衍生隱患。製作方在訓練其20歲肖像的AI模型時，必然收集、使用了吳啟華的人臉信息，若後續製作方利用該模型反向生成吳啟華其他年齡段的形象，或將其面部特徵與公開的、但不屬於該授權範圍的其他身體動作、場景進行合成，就可能超出原始授權範圍，構成新的侵權。

張曉婷指出，司法實踐已明確AI生成形象的「可識別性」是關鍵。只要公眾根據面部五官、肢體動作、特殊印記、裝束風格等綜合特徵，能夠合理推斷、聯想到特定自然人，即滿足「可識別性」標準，不要求形象與本人完全一致，「神似」在特定條件下足以構成侵權。

演員的肖像具有顯著的商業價值，因肖像商業化利用所產生的財產利益，在本人去世後，可以參照繼承規則由其近親屬承受。未經家屬許可，製作方不得繼續使用逝者AI數字形象進行商業牟利。