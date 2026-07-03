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馬麗深夜與好友聚餐 圓臉、雙下巴被指像「買菜大媽」

娛樂新聞組／即時報導
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馬麗被拍到深夜私下聚會，一身隨興打扮被批像大媽。（取材自微博）
馬麗被拍到深夜私下聚會，一身隨興打扮被批像大媽。（取材自微博）

中國演員馬麗近日被媒體拍到她深夜與友人聚餐，當天她素顏現身，穿著咖色短袖搭配深灰色長裙，頭髮用黑色髮夾隨意盤起，髮絲隨意垂落，被形容像「買菜大媽」。鏡頭更拍到馬麗發福的圓潤臉頰、明顯的雙下巴，整個人鬆垮沒線條，這番打扮讓網友掀起議論，有人讚她隨性自在、沒有明星架子，但也有人批評她沒做好身材管理，「發胖又懈怠」。

綜合自媒體「螢幕細節控」、「泰雅彤」報導，近日有娛樂記者拍到馬麗深夜現身北京一家私房菜館與友人聚餐，影后私底下的隨興模樣，與她十多天前出席大型影視活動時的精緻截然不同，引發熱烈討論。

有人認為她穿搭缺乏質感，即使佩戴金飾、背著名牌包，仍顯得像「買菜大媽」，拍攝影片的娛樂記者更直接發文，認為馬麗身為公眾人物應做好身材管理。但也有人覺得私下聚餐本就是放鬆時刻，沒有必要以紅毯標準要求明星。

馬麗2026年6月出席中國影視之夜。（取材自微博）
馬麗2026年6月出席中國影視之夜。（取材自微博）

馬麗被拍到深夜私下聚會，一身隨興打扮被批像大媽。（取材自微博）
馬麗被拍到深夜私下聚會，一身隨興打扮被批像大媽。（取材自微博）

事實上，馬麗近年的體重變化與作品有關。她在電影「水餃皇后」中飾演「灣仔碼頭」創始人臧健和，為貼近角色，劇組安排她增重約15至20斤。拍攝期間，她除了學習山東方言，還反覆練習擀餃子皮，雙手甚至磨出水泡。她曾表示，胖瘦只是外在狀態，演員真正的核心競爭力仍是角色塑造能力。

馬麗早年在話劇舞台發展時身形較為纖瘦，2015年「夏洛特煩惱」走紅後，她陸續演出多部以市井人物為主的喜劇作品，不用刻意卡體重，身形就這麼慢慢圓潤起來。

馬麗2018年與小11歲演員許文赫結婚，2020年生下孩子，近年她長時間往返劇組拍戲，也需兼顧家庭。她過去曾透露，為了上鏡效果，曾試過一個月不吃肉、不碰油脂，雖然成功減重，卻發現臉上皺紋變得明顯，之後便不再刻意追求極端瘦身。

精華 FAQ

  • 媒體拍到她素顏現身、頭髮隨意盤起，臉頰較圓潤且雙下巴明顯，整體被形容鬆垮、缺乏線條，甚至有人拿她與「買菜大媽」做類比。

  • 部分人認為她自然隨性、沒有明星架子，私下聚餐不必硬套紅毯標準；也有人批評她穿搭缺質感、身材管理不佳，甚至認為公眾人物應維持形象。

  • 她為電影《水餃皇后》角色增重約15到20斤，並學方言、練擀皮；同時長期往返劇組與兼顧家庭，讓她不再刻意追求極端瘦身。

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