港片老戲骨 「御用惡女」梁珊81歲逝 去年才曝凍齡秘訣

81歲資深港星梁珊去年受訪時，仍精神奕奕。（取材自冰姐的花樣人生@YouTube）

曾活躍於香港 演藝圈近一甲子、參演多部經典影視作品的前無線電視（TVB）資深演員梁珊，7月1日辭世，享壽81歲，其子Alex（宇澄）發表聲明證實死訊，並感謝各界親友的慰問與關心。

綜合媒體報導，Alex在聲明中表示，母親梁珊已於7月1日離世，非常感謝各界親友的慰問與關懷，至於後事的具體安排，家屬將於稍後逐一通知。他也代表家人向關心梁珊的各界人士表達謝意，並祝福大家身體健康、平安順遂。

梁珊辭世消息曝光後，與她交情深厚的香港資深媒體人楊紹鴻也在Facebook發文悼念。他表示，接獲Alex通知時感到十分震驚，直言難以相信這項消息，因為前一陣子兩人才一起吃飯，還約好之後再聚，沒想到如今卻接獲噩耗。他同時分享兩人過去聚會時的合照，並寫下「親愛的珊姐，一路好走，永遠懷念和你合作的機會」，表達對好友離世的不捨。

梁珊於1960、1970年代展開演藝生涯，曾先後加入麗的電視（亞洲電視前身）及無線電視，在香港演藝圈活躍多年。她曾參演多部國語電影及電視劇，並在「富貴逼人」、「精裝追女仔」等作品中憑刻薄角色深入民心，因而被封為「御用惡女」，以下回顧她生前的精彩演藝生涯，在華語影視圈占有一席之地。

報導指出，她在「富貴逼人」中飾演刻薄強勢的電視台高層「呂魔頭」，以及在「精裝追女仔」中飾演兇狠勢利的張敏媽媽「刁太」，也在《天若有情》中飾演吳倩蓮的媽媽，她將囂張潑辣的惡女形象發揮得淋漓盡致，至今仍令觀眾印象深刻。

梁珊自1999年後淡出幕前，隨後移民至加拿大享受退休生活。梁珊生前最後一次公開露面，去年跨海接受好友鍾慧冰的YouTube節目「冰姐的花樣人生」訪問時，依舊中氣十足、面容凍齡。當時她表示「我每星期都會做四次瑜伽，平時還一直維持跳印度舞的習慣」 ，超狂的逆齡活力當時還驚豔全網，並大方透露自己從不靠醫美維持外型，完全是靠著驚人的自律自修。未料相隔僅一年，便傳出辭世消息，令不少演藝圈人士及影迷感到震驚。

雖然近年已淡出演藝圈，梁珊始終未曾放棄對表演工作的熱情。她過去接受媒體訪問時曾表示，自己仍有「戲癮」，如果遇到合適的劇本，依然希望有機會重返螢光幕，再次參與戲劇演出。

梁珊活躍演藝圈近60年，歷經香港電視產業不同發展階段，曾參與多部影視作品演出，以鮮明的人物塑造及精湛演技受到觀眾熟悉。如今家屬已證實她於7月1日辭世，後事安排將待家屬另行公布，各界也紛紛向這位資深演員表達追思與哀悼。

女星梁珊驚傳離世，享壽81歲。（取材自小紅書）