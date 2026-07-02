迪麗熱巴集滿五大女刊封面 刷新90後時尚圈新紀錄

迪麗熱巴為「嘉人 Marie Claire」2026年6月刊生日封面拍攝大片。（取材自微博）

據媒體報導與多名時尚博主透露信息，迪麗熱巴 已完成「VOGUE」2026年8月刊單人封面拍攝工作，這意味著她將成為90後女演員中首位集齊五大女刊單人封面全滿貫的藝人。

據網易報導，五大女刊指的是「VOGUE」、「ELLE」、「時尚芭莎」、「時尚COSMO」、「嘉人」，五大女刊全滿貫是內娛時尚頂級硬核認證，難度遠高於群封或多人群封登刊，要求在每一本刊物上都以單人身分登上封面，

含金量遠超普通雜誌封面，是衡量藝人時尚地位的核心標竿，多年來鮮有90花能夠圓滿達成。

迪麗熱巴為「嘉人 Marie Claire」2026年6月刊生日封面拍攝大片。（取材自微博）

據消息來源，迪麗熱巴已完成「VOGUE」八月刊單人封面拍攝，待官宣落地，就解鎖個人首張VOGUE單人正刊封面。

此前，迪麗熱巴已憑藉「嘉人」2026年6月刊封面完成五大女刊正刊全滿貫，成為首位達成該成就的90後藝人。該期封面身穿高定佩戴MIKIMOTO高級珠寶，以豪華配置收官。而此次VOGUE單人封的落定，則意味著滿貫規格從「正刊」進階到了「單人正刊封面全滿貫」。

在完成五大刊全滿貫的同時，迪麗熱巴還實現了開年、開季、金九、銀十、周年等所有核心檔期的滿貫覆蓋，並成為90後首位且唯一達成「重要月份滿貫」的女星。從無短板封面到衝刺全滿貫，迪麗熱巴用實力站穩內娛時尚頂流席位，這份獨家成績單，穩穩鎖定90後時尚天花板。