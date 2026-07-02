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陳曉拍新戲被打耳光 「聲音老遠都聽得見」 回應曝光

娛樂新聞組／即時報導
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陳曉（穿灰衣者）在拍戲現場被真甩了一個清脆響亮的耳光。（取材自微博）
陳曉（穿灰衣者）在拍戲現場被真甩了一個清脆響亮的耳光。（取材自微博）

男星陳曉近日被拍到在山東青島拍攝新劇「海之上」 的一場耳光戲現場，陳曉主動要求對手演員真實掌摑，疑因對戲演員未能及時收力，巴掌甩出時聲音清脆響亮，連片場樓上工作人員都清晰聽見。陳曉半邊臉頰被打到迅速紅腫，但他仍主動安慰因甩他耳光太大力而內疚的搭檔。相關視頻引爆全網熱議，有粉絲讚陳曉敬業，也有網友認為這路透視頻看來像是為戲宣傳。

據7月2日曝出的路透視頻，在「海之上」 片場，陳曉主動放棄借位，要求對手演員真實掌摑；開拍前雙方雖溝通了力度，但實拍時對方疑未能及時收力，硬是甩出一個清脆響亮的巴掌聲。鏡頭顯示，陳曉被打後半邊臉頰在短短幾秒內迅速紅腫，痕跡顯眼，但他全程沒有喊停或中斷，堅持完成整條鏡頭。拍完戲份後，陳曉察覺到搭檔滿心愧疚，還主動溫柔安慰對方。

陳曉在「海之上」中的造型。（取材自微博）
陳曉在「海之上」中的造型。（取材自微博）

多條路透均稱，耳光聲「老遠都聽得見」，陳曉的臉「瞬間紅了」，打耳光的演員手也打紅了，陳曉卻笑著搖頭說「沒事」。現場其他演員和工作人員看到後「震驚」，但陳曉始終保持在戲裡，專業度全程在線。

「海之上」是大陸首部全景展現港口改革發展的現實主義大劇，以山東港口30年變遷為背景，講述從人扛肩挑到智慧港口的奮鬥歷程。該劇於2026年4月29日在青島西海岸港口低調開機，陳曉與宋軼領銜主演，導演徐宗政。陳曉在劇中飾演角色「徐海」，原是大學生，因見義勇為被開除後淪落到碼頭當裝卸工人，從雲端跌入谷底的人設，被網友稱與他本人經歷有共振感。

此前，陳曉為「大生意人」減重30斤，2026年1月在合肥巢湖拍攝時被拍到「瘦脫相」；拍「冰雨火」前提前進組集訓曬黑練肌肉；，拍「那年花開月正圓」時真打耳光拍了45條臉腫。此次在「海之上」片場又被打耳光，粉絲心疼之餘也肯定他的專業度。路透也為「海之上」帶來了巨大熱度，有評論指出「一條路透比十張海報都好使」，新劇關注度被穩穩拿捏。

精華 FAQ

  • 路透指出，他在拍攝耳光戲時主動要求對手演員真實掌摑，沒有選擇借位，疑似希望呈現更逼真的表演效果，因此發生了這次聲音清脆、臉頰迅速紅腫的場面。

  • 陳曉被打後半邊臉很快紅腫，但他沒有喊停，也沒有中斷拍攝，而是堅持把整條鏡頭拍完。事後還主動安慰內疚的搭檔，展現出專業與體貼。

  • 因為畫面中耳光聲大到連樓上工作人員都聽得見，陳曉臉頰又立刻紅腫，場面相當衝擊。粉絲稱讚他敬業，但也有人認為影片像是在替新劇造勢。

陳曉

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