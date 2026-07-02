鄧恩熙片場摔下車 工作人員冷漠還笑出聲 惹怒粉絲

鄧恩熙。（取材自微博）

7月1日，演員鄧恩熙在橫店結束古裝劇「恰逢春」拍攝後，因雨天路滑在房車台階上重重摔倒，從流出的現場視頻，她穿著古裝、腳踩增高鞋要上房車休息，疑腳下打滑摔下車，後背重落地，可清楚聽到「咚」一聲很大的撞擊聲，力道極重；現場部分工作人員第一時間圍上前，但其中有人在旁冷漠笑出聲，激怒了粉絲，要求片場鄧恩熙的經紀公司時代峰峻影視部出面說清楚她的傷勢。

鄧恩熙在片場重摔落地。（取材自微博）

據網易報導，事發當天，橫店持續降雨，地面與台階濕滑不堪。晚上收工後，鄧恩熙身著厚重古裝長裙、腳踩增高鞋，要登上房車休息時，疑腳下打滑，後背結結實實地磕在台階上，現場傳出清晰的撞擊聲。視頻畫面顯示，她摔倒的力道極重，整個人重重滑落。

據現場視頻，鄧恩熙摔倒後，現場雖有工作人員圍上去看似要扶起她，但有工作人員在旁笑出聲，這舉動惹怒了粉絲，認為現場工作人員防護失職在先，反應冷漠在後，紛紛在網上標註時代峰峻影視部，要求片場和經紀公司負責，並帶鄧恩熙就醫同時公開說明她的傷勢。

鄧恩熙拍「恰逢春」路透。（取材自微博）

粉絲和網友紛紛怒批，團隊在惡劣天氣下的安全保障形同虛設，雨天台階未做有效防滑處理，現場的存水墊子反而增加了滑倒風險。而且，工作人員未提前幫忙提起礙事的裙襬，也無人上前攙扶，任由她穿著不便行動的戲服獨自上車。

鄧恩熙（右，穿白色衣服者）曾在工作人員跌倒時馬上扶起對方。（視頻截圖）

而徹底激怒粉絲和網友的，是鄧恩熙摔倒那刻，竟有工作人員在旁發笑，不少粉絲翻出以往視頻，指鄧恩熙此前在工作人員摔倒時曾第一時間衝上去心疼攙扶，如今沒被扶還被嘲笑，對比之下更令人心寒。

鄧恩熙這一跤摔上了熱搜，網友紛紛怒批並質疑：「視頻裡面還在笑，不明白有什麼好笑的」，「看著好痛」，「我在意的點是身邊這麼多人都沒人接住她」，「關鍵是現場真的咚的一聲，特別響。看起來感覺胯骨軸那部分直接撞到地上的，大腿外側擦地，這種淤青都是小事了，關注一下吧，別後續遺留什麼問題」，「給妹妹安排一個反應快一點用心一些的助理可以嗎？」。