年底赴好萊塢拍片 溫碧霞將首度飾演武則天
溫碧霞透露年底將赴好萊塢拍片，並首度飾演武則天；她也分享自己拍戲投入、婚姻曾因此起波瀾，且以運動與好心態維持凍齡。
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溫碧霞透露年底將赴好萊塢拍片，並首度飾演武則天；她也分享自己拍戲投入、婚姻曾因此起波瀾，且以運動與好心態維持凍齡。
59歲港星溫碧霞憑「封神榜」獲封「最美妲己」，15歲出道至今從未停止演戲。近日上男星吳大維節目，透露好萊塢電影邀約，今年底將首度飾演武則天。她與香港富商何祖光結婚26年，坦言每次演戲都會完全投入角色，拍攝期間回到家，腦海裡甚至想的還是男主角，讓老公一度吃醋，夫妻曾發生衝突。
吳大維是何祖光好友，也是溫碧霞婚禮上的伴郎，兩人最近在電影「謊島美人魚」演夫妻，但片中溫碧霞主要是跟小24歲的禾浩辰談姐弟戀，這把年紀還能披著長捲髮跟小鮮肉拍偶像劇，也算狠角色。
何祖光家世背景雄厚，他是國民黨高級將領何應欽侄孫，但未踏入政界，而是在香港、大陸經商，婚後與溫碧霞並未生育，但領養一子。
雖然嫁豪門，但溫碧霞並不甘心當少奶奶，她認為表演讓她最快樂，每拍一部作品就像過一次不同的人生。她特別偏愛古裝戲，「因為跟平常的自己很不一樣」。
她笑說，每次穿上古裝，都彷彿真的回到了古代，整個人的氣質也會跟著改變，她也提到當年飾演「妲己」，就深深感受到角色既單純又嫵媚，兼具性感與人性，和自己的個性某部分很相似。
至於入戲時精神「出軌」男主角，溫碧霞透露老公偶爾吃味，但心裡知道她拍戲投入，因此大多能理解，也幸好她殺青後恢復得很快。
吳大維好奇她如何凍齡，溫碧霞透露每天早晚固定運動30分鐘，這已經是多年養成的習慣，此外便是保持開朗的心態。
她透露年底將赴好萊塢拍片，並首次挑戰演出武則天。這是她出道多年來的重要新嘗試，也展現她持續追求不同角色與表演突破的企圖心。 因為她每次演戲都會完全投入角色，拍攝期間回到家，腦海裡仍常想著男主角，讓丈夫何祖光一度吃味，夫妻也曾因此發生衝突。 她表示自己多年來固定每天早晚運動30分鐘，已成為生活習慣；另外也重視保持開朗心態，認為這些都是維持狀態與精神氣色的重要關鍵。
精華 FAQ
她透露年底將赴好萊塢拍片，並首次挑戰演出武則天。這是她出道多年來的重要新嘗試，也展現她持續追求不同角色與表演突破的企圖心。
因為她每次演戲都會完全投入角色，拍攝期間回到家，腦海裡仍常想著男主角，讓丈夫何祖光一度吃味，夫妻也曾因此發生衝突。
她表示自己多年來固定每天早晚運動30分鐘，已成為生活習慣；另外也重視保持開朗心態，認為這些都是維持狀態與精神氣色的重要關鍵。
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