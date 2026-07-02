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人氣短劇「陳翔六點半」再傳噩耗 「妹爺」應寶麟驟逝

記者陳穎／綜合報導
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應寶麟是大陸國家一級國寶演員。(取材自微博)
應寶麟是大陸國家一級國寶演員。(取材自微博)

大陸人氣網路短劇「陳翔六點半」再傳噩耗。官方微博日前證實，在劇中飾演經典角色「妹爺」的資深演員應寶麟已經辭世，享壽82歲。令人惋惜的是，飾演「吳媽」的演員吳艷杰才於5月離世，短短兩個月內接連失去兩位重要演員，也讓大批劇迷感到不捨。

應寶麟擁有深厚舞台表演資歷，曾是大陸國家一級滇劇演員，也是雲南省話劇院退休演員。除了舞台演出外，他也曾參與多部影視作品，其中在2003年版「天龍八部」飾演天龍寺高僧「枯榮大師」，並在段譽學習「六脈神劍」的橋段中留下深刻印象，是不少武俠迷熟悉的面孔。

2015年，應寶麟加入「陳翔六點半」，飾演個性幽默的「妹爺」，憑藉招牌口頭禪「你妹的」成功打開知名度。雖然多半擔任綠葉角色，但自然生動的演出與鮮明個性，讓他成為劇中極具代表性的角色之一，也陪伴許多觀眾度過歡樂時光。

「陳翔六點半」官方證實噩耗後，雖未說明應寶麟的死因，但消息一出仍吸引大量粉絲湧入留言悼念。不少人感嘆，「吳媽才剛離開，現在妹爺也走了」、「謝謝您帶給大家這麼多歡笑」、「永遠的妹爺，一路好走」。也有人表示，原本還期待能再次看到他的新作品，如今只能將回憶留在螢幕前。

精華 FAQ

  • 他在2015年加入陳翔六點半，飾演幽默的「妹爺」，靠招牌口頭禪「你妹的」打開知名度，成為劇中極具代表性的綠葉角色之一。

  • 應寶麟曾是大陸國家一級滇劇演員，也是雲南省話劇院退休演員，並參與多部影視作品，其中在2003年版天龍八部飾演枯榮大師，令人印象深刻。

  • 因為吳媽演員吳艷杰才於5月離世，短短兩個月內劇組又失去應寶麟，讓粉絲感嘆連續噩耗太突然，也紛紛留言悼念並回憶他的歡樂演出。

退休 微博

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