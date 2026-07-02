賈玲、楊天真雙雙復胖上熱搜 回應態度出奇一致

賈玲坦然面對體重反彈。(取材自小紅書)

AI摘要 文章摘要整理： 賈玲與楊天真近日都因復胖登上熱搜，面對外界評論，她們都以自洽態度回應，強調健康、自在與不必過度自證。

近日，大陸導演兼女演員賈玲 和王牌經紀人楊天真雙雙復胖的消息上了熱搜，在網上引發熱議。復胖的原因不同，楊天真因為受傷，賈玲是因為生活，但兩人面對輿論的回應態度卻出奇一致。楊天真說，既然不能做美麗的瘦子，就做漂亮的自己；賈玲則是笑著說：「體重彈一彈，觀眾慢慢就適應了。」

楊天真體重最重時230斤(約115公斤)，直到最近兩年，她經由規律運動，合理飲食，把體重控制到了124斤。但今年3月，她在滑雪時摔了，右膝前交叉韌帶高級別部分撕裂，輪椅成了她的日常，養傷期間，體重往上走。不少網友開始說她「復胖」，楊天真在直播中對復胖的回應是，現階段堅持做腿部康復訓練，傷好了就會重新運動起來：不要自證，要自洽。

賈玲的體重回升，是另一個版本的故事。2024年，電影「熱辣滾燙」上映前後，她用一年時間，從210多斤減到了115斤。但2026年，賈玲幾次出現在公開場合，被拍到臉部輪廓變圓潤了。媒體報導，體重回升到了140斤上下，稱她的體重「反彈」了。賈玲只是笑著回應：「體重彈一彈，觀眾慢慢也就適應了，玲又回來了。」

她說，拍攝期間的體重，是脫水後的結果，那是為了露出拳擊肌肉線條的短期視覺需求，不是一種可以長久維持的日常狀態。真要一輩子維持那個體重，意味著一輩子苛刻控制飲食，一輩子保持高強度訓練，「那不是我想要的活法。所以在第三部電影「轉念花開」殺青後，她選擇了放過自己。體重回升之後，她說自己反而更放鬆自在了。

楊天真曾經由規律運動等方式瘦身。（取材自微博）