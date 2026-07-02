賈玲、楊天真雙雙復胖上熱搜 回應態度出奇一致
賈玲與楊天真近日都因復胖登上熱搜，面對外界評論，她們都以自洽態度回應，強調健康、自在與不必過度自證。
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賈玲與楊天真近日都因復胖登上熱搜，面對外界評論，她們都以自洽態度回應，強調健康、自在與不必過度自證。
近日，大陸導演兼女演員賈玲和王牌經紀人楊天真雙雙復胖的消息上了熱搜，在網上引發熱議。復胖的原因不同，楊天真因為受傷，賈玲是因為生活，但兩人面對輿論的回應態度卻出奇一致。楊天真說，既然不能做美麗的瘦子，就做漂亮的自己；賈玲則是笑著說：「體重彈一彈，觀眾慢慢就適應了。」
楊天真體重最重時230斤(約115公斤)，直到最近兩年，她經由規律運動，合理飲食，把體重控制到了124斤。但今年3月，她在滑雪時摔了，右膝前交叉韌帶高級別部分撕裂，輪椅成了她的日常，養傷期間，體重往上走。不少網友開始說她「復胖」，楊天真在直播中對復胖的回應是，現階段堅持做腿部康復訓練，傷好了就會重新運動起來：不要自證，要自洽。
賈玲的體重回升，是另一個版本的故事。2024年，電影「熱辣滾燙」上映前後，她用一年時間，從210多斤減到了115斤。但2026年，賈玲幾次出現在公開場合，被拍到臉部輪廓變圓潤了。媒體報導，體重回升到了140斤上下，稱她的體重「反彈」了。賈玲只是笑著回應：「體重彈一彈，觀眾慢慢也就適應了，玲又回來了。」
她說，拍攝期間的體重，是脫水後的結果，那是為了露出拳擊肌肉線條的短期視覺需求，不是一種可以長久維持的日常狀態。真要一輩子維持那個體重，意味著一輩子苛刻控制飲食，一輩子保持高強度訓練，「那不是我想要的活法。所以在第三部電影「轉念花開」殺青後，她選擇了放過自己。體重回升之後，她說自己反而更放鬆自在了。
楊天真原本靠運動與飲食把體重降下來，但今年滑雪受傷、右膝韌帶撕裂後長期養傷，活動量下降而再度增重，於是被網友稱為復胖。 她表示現階段先專心做腿部康復訓練，等傷好了再重新運動，並強調不要急著向外界自證，而是先讓自己與現狀和解、保持自洽。 賈玲的體重回升與電影拍攝告一段落有關，先前較低體重多是脫水與短期訓練效果，不適合長期維持；她認為放過自己後，反而更放鬆自在。
精華 FAQ
楊天真原本靠運動與飲食把體重降下來，但今年滑雪受傷、右膝韌帶撕裂後長期養傷，活動量下降而再度增重，於是被網友稱為復胖。
她表示現階段先專心做腿部康復訓練，等傷好了再重新運動，並強調不要急著向外界自證，而是先讓自己與現狀和解、保持自洽。
賈玲的體重回升與電影拍攝告一段落有關，先前較低體重多是脫水與短期訓練效果，不適合長期維持；她認為放過自己後，反而更放鬆自在。
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