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黃曉明被曝深夜約美女 飯後直奔KTV 網喊：Baby出來管

娛樂新聞組／綜合報導
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黃曉明飯局持續到夜裡11點多才散場，一行人結伴走出餐廳門口。（取材自微博）
黃曉明飯局持續到夜裡11點多才散場，一行人結伴走出餐廳門口。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

黃曉明被拍到與長髮女子深夜聚餐後同車前往KTV，因外形風格相近與過往緋聞女伴，引發網友對新戀情的猜測，也有人認為只是普通朋友聚會。

49歲大陸男星黃曉明近日被拍到深夜與長髮女生飯後同車轉場直奔KTV，據網傳視頻，該名氣質長髮女子一雙大長腿，腳踩細高跟，臉型精緻，身高接近一米七，兩人似乎刻意錯開一前一後走進KTV。有網友結合黃曉明過往緋聞，該女伴與其歷任女友外形風格高度統一。不少網友猜測黃曉明新戀情曝光，也有人覺得大驚小怪。

有媒體日前放出一段深夜跟拍視頻，記錄黃曉明結束飯局後，和一位長髮女生同車轉場KTV的全過程。視頻中，黃曉明邀約圈內好友在私房菜館聚餐，一行六個人三男三女，全程沒有隨行工作人員，像是熟人私下小聚。黃曉明的穿搭挺搶鏡，牛仔外套配直筒牛仔褲，還特意戴了帽子和黑框眼鏡。

飯局一直持續到夜裡11點多才散場，一行人結伴走出餐廳門口，眾人分頭準備乘車離開。黃曉明和一名長髮氣質女坐上同一輛車。這位女子腳踩細高跟，側臉五官立體，屬於網紅長相，身高接近一米七，和黃曉明過往緋聞女伴外形風格高度統一。

車停到了一個高端KTV樓下，女生先推門下車快步走進店內，間隔近一分鐘，黃曉明才下車。兩人全程沒有牽手、摟抱、貼面交談等越界親密舉動。

網友調侃黃曉明多年審美從未改變，始終偏愛高挑長髮年輕女生，懷疑是新戀情，「還是一如既往的喜歡去夜店」、「Baby不出來管管小明嘛」、「曉明哥這是從CEO轉行做KTV駐唱了？」、「胡冉兒呢？成過去式了？」。也有網友認為小題大作，「不就是一個正常的聚餐，幾個朋友吃完飯唱歌罷了」。

黃曉明被拍到夜會美女。（取材自微博）
黃曉明被拍到夜會美女。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他先與圈內好友在私房菜館聚餐，之後與一名長髮女子同車前往高端KTV。整個過程在深夜進行，因此被媒體跟拍後迅速引發討論。

  • 因為同行女子外形高挑、長髮、氣質明顯，且與他過往緋聞女伴風格相近，加上兩人同車轉場，讓不少網友聯想到感情關係。

  • 沒有。內文提到兩人沒有牽手、摟抱或貼面交談等親密舉動，只是同車從餐廳前往KTV，行為上仍較像一般聚會結束後的同行。

黃曉明

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