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范冰冰賣面膜海賺2億美元 赴泰國秀超細螞蟻腰掀熱議

記者陳穎／綜合報導
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范冰冰依舊是歲月不敗的女神。(取材自微博)
范冰冰依舊是歲月不敗的女神。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

范冰冰近年重心轉往海外，除了經營美妝品牌傳出面膜熱賣，她在曼谷亮相時的凍齡造型也再度引發網友熱議，之後還將赴韓出席影展領獎。

大陸女星范冰冰近年將事業重心逐步轉往海外，不僅積極參與各地活動，也同步拓展自創美妝品牌版圖，據悉光靠面膜就狂收14億元人民幣(約2億美元)。近日她現身泰國曼谷出席品牌活動，一連串美照曝光後，再度憑藉凍齡美貌掀起網友熱烈討論。

范冰冰在微博分享曼谷行程照片，只見她身穿剪裁俐落的華麗禮服，展現纖細身形與優雅氣質。不少網友發現她比起先前更加消瘦，白皙透亮的肌膚與精緻五官依舊維持最佳狀態，紛紛大讚「完全看不出年紀」。活動期間，她也親切與粉絲互動、合影留念，並寫下「可愛的泰蘭德(指泰國)！可愛的你們！」向當地粉絲表達感謝。

貼文曝光後迅速吸引大批粉絲朝聖，不少人留言稱讚她依舊是「顏值天花板」。也有人表示，「范爺從來沒認輸過」、「期待下一站韓國」。更有粉絲心疼她近期工作滿檔，提醒她別忘了好好休息。

除了演藝工作，范冰冰近年也積極經營美妝事業，自創品牌在東南亞市場逐漸打開知名度，旗下明星商品也屢傳銷售佳績，展現不俗的商業實力。

范冰冰自2018年歷經逃稅風波後，范冰冰近年逐步將工作重心放在海外市場，陸續現身馬來西亞、新加坡、泰國及南韓等地，積極參與電影、時尚及品牌活動。結束曼谷行程後，她也將前往南韓，預計於2日以貴賓身分出席第30屆富川國際奇幻影展（BIFAN），並將獲頒「全球Icon獎」，再度受到國際影壇關注。

范冰冰身材比過去更纖細，瘦出螞蟻腰。(取材自微博)
范冰冰身材比過去更纖細，瘦出螞蟻腰。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她是前往泰國曼谷出席品牌活動，並在微博分享多張行程照片。現場她以華麗禮服亮相，與粉絲合影互動，也向當地支持者表達感謝，掀起不少關注。

  • 內文指出，她自創的美妝品牌在海外發展順利，尤其面膜商品傳出銷售亮眼，據悉光靠面膜就賺進約14億元人民幣，約合2億美元，顯示商業實力不俗。

  • 結束曼谷行程後，她預計前往南韓，於2日以貴賓身分出席第30屆富川國際奇幻影展，並將獲頒全球Icon獎，持續受到國際影壇與媒體關注。

泰國 范冰冰 微博

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