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劇組2個月送別2大咖 中國資深男星應寶麟辭世 享壽82歲

記者陳穎／即時報導
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應寶麟是中國國家一級國寶演員。(摘自微博)
應寶麟是中國國家一級國寶演員。(摘自微博)

中國人氣網路短劇「陳翔六點半」再傳噩耗。官方微博6月30日證實，在劇中飾演經典角色「妹爺」的資深演員應寶麟已經辭世，享壽82歲。令人惋惜的是，飾演「吳媽」的演員吳艷杰才於5月離世，短短兩個月內接連失去兩位重要演員，也讓大批劇迷感到不捨。

應寶麟擁有深厚舞台表演資歷，曾是中國國家一級滇劇演員，也是雲南省話劇院退休演員。除了舞台演出外，他也曾參與多部影視作品，其中在2003年版「天龍八部」飾演天龍寺高僧「枯榮大師」，並在段譽學習「六脈神劍」的橋段中留下深刻印象，是不少武俠迷熟悉的面孔。

2015年，應寶麟加入「陳翔六點半」，飾演個性幽默的「妹爺」，憑藉招牌口頭禪「你妹的」成功打開知名度。雖然多半擔任綠葉角色，但自然生動的演出與鮮明個性，讓他成為劇中極具代表性的角色之一，也陪伴許多觀眾度過歡樂時光。

「陳翔六點半」官方證實噩耗後，雖未說明應寶麟的死因，但消息一出仍吸引大量粉絲湧入留言悼念。不少人感嘆：「吳媽才剛離開，現在妹爺也走了」、「謝謝您帶給大家這麼多歡笑」、「永遠的妹爺，一路好走」，也有人表示原本還期待能再次看到他的新作品，如今只能將回憶留在螢幕前。

精華 FAQ

  • 陳翔六點半官方微博於6月30日證實，飾演「妹爺」的應寶麟已經辭世，享壽82歲。消息曝光後，粉絲紛紛留言悼念，表達不捨與懷念。

  • 他曾是中國國家一級滇劇演員，也是雲南省話劇院退休演員，具備深厚舞台資歷；此外，還參與影視演出，2003年版天龍八部中的枯榮大師一角令人印象深刻。

  • 因為飾演「吳媽」的吳艷杰才在5月離世，短短兩個月後，另一位重要演員應寶麟又傳噩耗，劇組接連失去兩位代表性人物，讓許多觀眾感到十分惋惜。

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