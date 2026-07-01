范冰冰不怕封殺靠面膜印鈔14億 近況曝光「超細螞蟻腰」

范冰冰身材比過去更纖細，瘦岀螞蟻腰。(摘自范冰冰微博)

范冰冰 近年將事業重心逐步轉往海外，不僅積極參與各地活動，也同步拓展自創美妝品牌版圖，據悉光靠面膜就狂收14億人民幣。近日她現身泰國 曼谷出席品牌活動，一連串美照曝光後，再度憑藉凍齡美貌掀起網友熱烈討論。

范冰冰在微博 分享曼谷行程照片，只見她身穿剪裁俐落的華麗禮服，展現纖細身形與優雅氣質。不少網友發現她比起先前更加消瘦，白皙透亮的肌膚與精緻五官依舊維持最佳狀態，紛紛大讚「完全看不出年紀」。活動期間，她也親切與粉絲互動、合影留念，並寫下「可愛的泰蘭德！可愛的你們！」向當地粉絲表達感謝。

貼文曝光後迅速吸引大批粉絲朝聖，不少人留言稱讚她依舊是「顏值天花板」，也有人表示：「范爺從來沒認輸過」、「期待下一站韓國」，更有粉絲心疼她近期工作滿檔，提醒她別忘了好好休息。

除了演藝工作，范冰冰近年也積極經營美妝事業，自創品牌在東南亞市場逐漸打開知名度，旗下明星商品也屢傳銷售佳績，展現不俗的商業實力。

范冰冰自2018年歷經逃稅風波後，范冰冰近年逐步將工作重心放在海外市場，陸續現身馬來西亞、新加坡、泰國及南韓等地，積極參與電影、時尚及品牌活動。結束曼谷行程後，她也將前往南韓，預計於2日以貴賓身分出席第30屆富川國際奇幻影展（BIFAN），並將獲頒「全球Icon獎」，再度受到國際影壇關注。

范冰冰依舊是歲月不敗的女神。(摘自范冰冰微博)